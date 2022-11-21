Причиною пожежі окупанти назвали "попадання вибухонебезпечного предмета".
На окупованій РФ території Донецької області сталася велика пожежа - вогонь знищив запаси палива на ворожій нафтобазі.
Потужна пожежа сталася в Макіївці. Про це повідомляють ресурси терористичної "ДНР".
Полум'я охопило кілька цистерн з паливом на нафтобазі. Причиною пожежі окупанти назвали "попадання вибухонебезпечного предмета".
За їх даними, в ніч на понеділок, 21 листопада, було встановлено горіння двох цистерн з паливом об'ємом 70 кв. м на залізниці за територією нафтобази, а також горіння 3 стаціонарних ємностей об'ємом 60 кв м, що знаходяться у 20-25 м від залізниці.
До гасіння потужної пожежі залучили 20 одиниць техніки та 84 людини особового складу. Станом на ранок 21 листопада пожежу майже загасили.
Нагадаємо, в окупованому Донецьку вибухнула нафтобаза. Російські пропагандисти стверджують, що удар завдали ЗСУ.
Кілька вибухів прогриміли в Будьонівському районі міста. Після цього почалася сильна пожежа. На кадрах видно стовпи густого чорного диму і сильне загоряння.
Раніше в захопленому РФ Донецьку стався потужна пожежа на нафтобазі з пальним для танків та іншої техніки окупантів.
Кадри пожежі на ворожих складах ПММ опубліковані в Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.
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