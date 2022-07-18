Потужні вибухи і стовп диму: десант ЗСУ спалив російські танки разом з екіпажем

Українські десантники опублікували відео точної роботи воїнів-протитанкістів, які знищили ворожу бронетехніку.
Українські захисники знищили на полі бою два танки російських окупантів разом з екіпажами.
Про результативні дії воїнів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, розповіли в Командуванні ДШВ України.
Українські десантники опублікували також відео точної роботи воїнів-протитанкістів, які знищили ворожу бронетехніку.
Бійці ЗСУ щодня успішно перетворюють на металобрухт бойові машини загарбників - йдеться у підписі до відео.
Додамо, що десантники ЗСУ відпрацювали по противнику з вітчизняного ПТРК Стугна.
Раніше повідомлялося про те, що в Харківській області бійці розвідувальної групи Головного управління розвідки Кедр провели спецоперацію з ліквідації російських диверсантів.
У селі Дементіївка Дергачівського району було виявлено великий підрозділ рашистів, що розміщувався в зруйнованих будівлях, повідомили в ГУР.
Відзначається, що в результаті рішучих дій українських захисників 36 окупантів були знищені. Багато рашистів отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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