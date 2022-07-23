Знищено багато ворожої техніки: у Горлівці пролунав потужний вибух

У Горлівці знову потужний вибух / t.me/Prikhodko1970

На Донбасі в окупованій росіянами Горлівці в суботу, 23 липня, пролунав потужний вибух, на даний момент інформації про жертв і постраждалих не надходило, повідомляють місцеві Telegram-канали.

За інформацією очевидців, вибух стався в районі оптового ринку і машинобудівного заводу.

"Мер" міста Іван Приходько сказав, що вибух стали наслідком нібито "удару Збройних сил України". За його інформацією, ударною хвилею вибило вікна в будівлі Адміністрації Горлівки, міської лікарні та житлових будинках.

Український нардеп Олексій Гончаренко розповів у Telegram, що удар припав по тому місцю, де стояло дуже багато російської військової техніки.

Вибухи в Горлівці

Главред писав, що вранці в суботу, 23 липня, в окупованій РФ Горлівці Донецької області знищена база з ремонту техніки російських окупантів.

Як повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України, в результаті, у противника втрати в живій силі і техніці. База російських окупантів розміщувалася на території машинобудівного заводу.

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що Збройні Сили України завдали кілька результативних ударів по позиціях і складах російських окупантів у Херсонській та Луганській областях.

У результаті захисники України вразили техніку і боєкомплекти армії РФ.

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