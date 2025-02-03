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Потужний натиск на Путіна: у Зеленського спрогнозували сценарій тиску Трампа

Олексій Тесля
3 лютого 2025, 12:13
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Пріоритетом має стати скорочення нафтогазових доходів Москви, переконаний Владислав Власюк.
Санкції
Названо рецепт санкційного тиску на РФ / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливо:

  • Обмеження проти РФ передбачають підвищення мит на метали
  • Пріоритетом має стати скорочення нафтогазових доходів РФ

У президента США Дональда Трампа є значні можливості для посилення тиску на диктатора РФ Володимира Путіна, заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Пріоритетом має стати скорочення нафтогазових доходів Москви, підкреслив він у коментарі РБК-Україна.

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Уповноважений президента України з питань санкційної політики пояснив, що обмеження проти РФ передбачають підвищення мит на російські метали, добрива та інші товари.

"Посилення вторинних санкцій проти компаній, які допомагають РФ обходити обмеження, блокування нових банків, конфіскація активів і обмеження доступу до критичних технологій також мають стати частиною стратегії. Подальші санкції - це ключовий важіль для примусу Кремля до справедливих переговорів", - зазначив він.

Власюк також додав, що пріоритетом має стати скорочення нафтогазових доходів РФ через протидію тіньовому флоту, більш жорсткий контроль за стелею цін і підвищення собівартості видобутку.

Раніше повідомлялося про те, що США готують санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту. Санкції також включатимуть заходи проти осіб, причетних до деяких мереж, які торгують нафтою за цінами, що перевищують верхню межу.

Нагадаємо, раніше Британія ввела потужні санкції проти РФ. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора. Також Британія ввела обмеження проти п'яти російських кораблів.

Як повідомляв Главред, опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко вважає, що країна-агресор Росія матиме можливості для ведення війни проти України доти, доки не буде серйозних санкцій щодо її газової та нафтової галузей. Але навіть санкції не є значущим фактором.

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Що таке санкції?

Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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Володимир Зеленський Дональд Трамп санкції проти Росії
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