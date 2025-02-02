Потужний авіаудар РФ по Херсону: людей дістають з-під завалів – деталі

В місті знищено "дуже багато цивільного майна".

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Удар РФ по Херсону / колаж: Главред, фото: t.me/khersonskaODA

Коротко:

Окупанти завдали авіаударів по центру Херсона

Є поранені та є суттєві руйнування цивільної інфраструктури

Станом на 18:00 з-під завалів витягли двох людей

Російські окупанти близько 16:00, 2 лютого, завдали авіаударів по центру Херсона, місто здригнулося від вибухів. Під обстріл потрапили житлові квартали, зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали троє людей. Про наслідки атаки повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Херсон здригнувся від авіаударів, які ворог цинічно наносив по житлових кварталах. На щастя, ніхто не загинув, але є поранені та є суттєві руйнування цивільної інфраструктури", – наголосив він. відео дня

За його словами, на місце прильоту оперативно прибули медики, поліцейські, рятувальники, комунальники. Станом на 18:00 з-під завалів витягли двох людей, ще одну дістають.

"Це черговий терористичний акт РФ щодо цивільного населення. Слава Богу, наразі ніхто не загинув, є троє постраждалих. Уже двох дістали з-під завалів, і наші героїчні медики вже надають допомогу. А наші працівники ДСНС з поліцією дістають ще одну живу людину з-під завалів", – повідомив він.

Посадовець також додав, що знищено "дуже багато цивільного майна". При цьому "жодного військовослужбовця не перебувало й не перебуває поруч".

Наслідки удару РФ по Херсону - відео:

"Наші комунальні служби будуть наводити порядок і надавати всю допомогу цивільному населенню, гуманітарну допомогу, а також отримувати заяви для виплат нашим людям, які постраждали від цих терористичних актів", – підкреслив Мрочко.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 31 січня російські окупанти завдали ракетного удару по історичному центрі міста Одеса. В епіцентрі терористичного обстрілу РФ опинились європейські дипломати.

30 січня армія РФ завдала удару по одному з 10-ти поверхових житлових будинків у місті Суми. Унаслідок атаки попередньо зруйновано 9 квартир і 12 балконів.

29 січня російські окупанти атакували околиці Чернігова ударними безпілотниками типу Shahed. В результаті атаки дроном виникла пожежа у двох нежитлових будівлях.

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Хто такий Роман Мрочко? Мрочко Роман Миколайович (нар. 8 квітня 1989, м. Ленінськ (Байконур) Кзил-Ординської області Казахська РСР)—український юрист, військовий прокурор, полковник. З 2 березня 2023 року — начальник Херсонської міської військової адміністрації, повідомляє Вікіпедія.

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