Україна під атакою 'Шахедів': у Чернігові внаслідок удару виникла пожежа

У середу ввечері, 29 січня, російські окупанти атакували околиці Чернігова ударними безпілотниками типу Shahed. Звуки вибухів підтвердив глава МВА Чернігова Дмитро Брижинський в Telegram.
"Ворог вчергове здійснює атаку шахедами. На околицях міста зафіксовано вибух шахеда. Інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється", - написав він.
Згодом він додав, що в результаті атаки дроном виникла пожежа у двох нежитлових будівлях.
На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
Він підкреслив, що на місці події працюють підрозділи ДСНС.
Зауважимо, що повітряну тривогу в області оголосили ще о 18:21. Близько 20:03 моніторингові канали повідомляли про рух ударного безпілотника в напрямку Чернігова. Через декілька хвилин мешканці чули звуки вибухів.
Інші новини:
- Не лише діти: Зеленський зізнався, хто сьогодні його надихає
- Припинення допомоги Україні: Білий дім скасував замороження федеральних програм
- "Захоплення" Новоєгорівки: що насправді відбувається у населеному пункті
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред