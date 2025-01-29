Україна під атакою 'Шахедів': у Чернігові внаслідок удару виникла пожежа

Наразі на місці події працюють підрозділи ДСНС.

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У Чернігові пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

У середу ввечері, 29 січня, російські окупанти атакували околиці Чернігова ударними безпілотниками типу Shahed. Звуки вибухів підтвердив глава МВА Чернігова Дмитро Брижинський в Telegram.

"Ворог вчергове здійснює атаку шахедами. На околицях міста зафіксовано вибух шахеда. Інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється", - написав він.

Згодом він додав, що в результаті атаки дроном виникла пожежа у двох нежитлових будівлях.

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На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Він підкреслив, що на місці події працюють підрозділи ДСНС.

Зауважимо, що повітряну тривогу в області оголосили ще о 18:21. Близько 20:03 моніторингові канали повідомляли про рух ударного безпілотника в напрямку Чернігова. Через декілька хвилин мешканці чули звуки вибухів.

Shahed / Інфографіка: Главред

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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