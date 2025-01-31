Удар РФ по історичному центру Одеси: в епіцентрі удару - європейські дипломати

Росіяни завдали удару із застосування балістики про центру Одеси, в еціцентрі атаки опинились норвезькі дипломатичні представники, зазначив Зеленський.

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В епіцентрі удару опинились норвезькі дипломатичні представники / Колаж Главред, фото: Одеська ОВА, МВС

Сьогодні, 31 січня російські окупанти завдали ракетного удару по історичному центрі міста. В епіцентрі терористичного обстрілу РФ опинились європейські дипломати. Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, це була цілком свідома атака терористів із країни-агресорки Росії по українському місту.

"На щастя, обійшлося без жертв. Є постраждалі, їм надано допомогу. Серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники", - повідомив глава держави. відео дня

Зеленський підсумував, що наразі встановлюються всі деталі удару, а влада докладає всіх зусиль для допомоги постраждалим.

За даними пресслужби МВС, Росія завдала удару по центру Одеси. Відомо про двох постраждалих, інформація уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

"Пошкоджений готель, з другого поверху врятували жінку, яка опинилася заблокованою у своєму номері. Також на даху будівлі виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці", - йдеться у повідомленні.

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