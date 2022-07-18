РФ переходить до оборони: експерт спрогнозував терміни масштабного контрнаступу ЗСУ

З'явився прогноз контрнаступу ЗСУ / Генштаб ЗСУ

Відразу на декількох напрямках Збройні сили України можуть перейти в контрнаступ ближчим часом.

На думку військового експерта Дмитра Снєгирьова, реалізація такого сценарію ймовірна вже до кінця літа. Про це він наголосив в ефірі загальнонаціонального марафону.

Він вважає, що поставки західної зброї дозволяють ЗСУ вже зараз готуватися до контрнаступальних дій.

Експерт пояснив, що на Херсонському та Харківському напрямках можна говорити про те, що окупаційні війська перейшли до пасивної оборони і намагаються стримувати наступ ЗСУ.

"Тому слід говорити, що з отриманням зброї від партнерів, яка вже надійшла до ЗСУ, слід очікувати зміни військового протистояння. Тобто контрнаступу українських військових за кількома напрямками вже до кінця літа", – зазначив він.

Снєгирьов додав, що "основним військовим театром" до кінця літа залишатиметься Донецький напрямок.

читайте такожЗСУ можуть звільнити Херсонську область вже в серпні-Соболевський

Раніше повідомлялося про те, що звільнення Херсонської області з-під російської окупації може відбутися вже в серпні цього року.

На захоплених росіянами територіях півдня нашої держави дуже багато людей, які чекають, коли прийде ЗСУ. Тому Україна не має права програти на півдні. Про це розповів заступник голови Херсонської обласної ради Ігор Соболевський.

"Цілком ймовірно, що ЗСУ звільнять Херсонщину вже в серпні. Ми маємо дуже великий запит суспільства на звільнення Херсона та Херсонщини. Це досить великий регіон, в якому багато людей знаходяться в окупації і чекають звільнення", – зазначив він.

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