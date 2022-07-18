УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ переходить до оборони: експерт спрогнозував терміни масштабного контрнаступу ЗСУ

18 липня 2022, 14:59

На Херсонському та Харківському напрямках окупаційні війська РФ перейшли до пасивної оборони.

українські військові, ЗСУ
З'явився прогноз контрнаступу ЗСУ / Генштаб ЗСУ

Відразу на декількох напрямках Збройні сили України можуть перейти в контрнаступ ближчим часом.

На думку військового експерта Дмитра Снєгирьова, реалізація такого сценарію ймовірна вже до кінця літа. Про це він наголосив в ефірі загальнонаціонального марафону.

Він вважає, що поставки західної зброї дозволяють ЗСУ вже зараз готуватися до контрнаступальних дій.

Експерт пояснив, що на Херсонському та Харківському напрямках можна говорити про те, що окупаційні війська перейшли до пасивної оборони і намагаються стримувати наступ ЗСУ.

"Тому слід говорити, що з отриманням зброї від партнерів, яка вже надійшла до ЗСУ, слід очікувати зміни військового протистояння. Тобто контрнаступу українських військових за кількома напрямками вже до кінця літа", – зазначив він.

Снєгирьов додав, що "основним військовим театром" до кінця літа залишатиметься Донецький напрямок.

читайте такожЗСУ можуть звільнити Херсонську область вже в серпні-Соболевський

Раніше повідомлялося про те, що звільнення Херсонської області з-під російської окупації може відбутися вже в серпні цього року.

На захоплених росіянами територіях півдня нашої держави дуже багато людей, які чекають, коли прийде ЗСУ. Тому Україна не має права програти на півдні. Про це розповів заступник голови Херсонської обласної ради Ігор Соболевський.

"Цілком ймовірно, що ЗСУ звільнять Херсонщину вже в серпні. Ми маємо дуже великий запит суспільства на звільнення Херсона та Херсонщини. Це досить великий регіон, в якому багато людей знаходяться в окупації і чекають звільнення", – зазначив він.

Дивіться онлай новини Харкова

Читайте ще:

ЗСУ Дмитро Снєгирьов війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:12

Воюють в одному окопі: батько і син пішли в Нацгвардію разом бити окупантів

15:01

Буде свіжою дуже довго: 2 золоті поради, як позбутися затхлого запаху постільної білизни

15:00

Найсмачніший торт Наполеон за 30 хвилин: дуже простий рецептВідео

14:59

РФ переходить до оборони: експерт спрогнозував терміни масштабного контрнаступу ЗСУВідео

14:59

Очікуємо HIMARS, гаубиці і танки: дали б все вчасно, утримали б Сєвєродонецьк та Лисичанськ - КулебаВідео

Реклама
14:45

Мирні переговори відновляться лише після поразки РФ на фронті - КулебаВідео

14:34

"Тиждень почався вдало": ЗСУ влучили у скупчення окупантів на ХерсонщиніВідео

14:32

Потужні вибухи на Херсонщині: злетіли в повітря склади з БК окупантів РФВідео

14:26

ЗСУ під Харковом знищили 18-річного десантника-окупантаВідео

13:59

Армія України громить військові об'єкти РФ: ворог прибирає свої склади подалі від фронту - ГУРВідео

13:57

Труїли синтетичною отрутою: на праву руку Путіна скоєно замах – ЗМІВідео

13:36

"Нездорова людина": у Британії розкрили несподіваний діагноз ПутінаВідео

13:23

ЗСУ можуть звільнити Херсонську область вже у серпні – СоболевськийВідео

13:10

Неймовірна користь огірків, про яку ви не знали: кому потрібно терміново включити в раціонВідео

13:09

Сили ЗСУ і військ РФ зрівнялися, ніхто не збирається програвати – колишній глава розвідки ФінляндіїВідео

13:00

Зеленський призначив Малюка тимчасовим керівником Служби безпеки УкраїниВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 19 липня 2022: Ракам - плітки, Дівам - випробування, Козерогам - хороші новиниВідео

12:45

На Луганщині бойовики з переляку збили свій винищувач "Су-34"Відео

12:10

"Заморожений" конфлікт викличе ще більш криваву війну між Україною і РФ - Подоляк

11:40

Деяких українців чекає "зрівнялівка" пенсій: експерт назвала умовуВідео

Реклама
11:08

Баканова і Венедіктову насправді не звільнили – ОПВідео

11:02

Потужні HIMARS знищують війська РФ в Україні: Шойгу "оголосив полювання" на артилерію ЗСУВідео

11:00

"Марсу потрібні люди": Ілон Маск пояснив, чому став батьком дев'ятьох дітейВідео

10:40

Прикмети на 19 липня: які 2 речі потрібно зробити, щоб розбагатітиВідео

10:32

Бояться партизанів і ЗСУ: колаборанти в Мелітополі з переляку відмовилися ходити на роботуВідео

10:18

Через 4-6 місяців війна України з Росією припиниться і стане "замороженою" - колишній головком НАТОВідео

10:14

Гороскоп Таро на тиждень 18-24 липня: Терезам - щастя в любові, Козерогам - підказки Всесвіту, Рибам - везінняВідео

09:56

Армія України блокує повне захоплення військами РФ всієї Луганщини, ворог йде на Бахмут – ГайдайВідео

09:50

Зрівняли з землею три бази за добу: ЗСУ потужно вдарили по окупантамВідео

09:42

Проводжали воювати: на Буковині в ДТП загинув військовий і вся його родина

09:07

Масований обстріл Миколаєва: пролунало 10 вибухів, окупанти влучили в цивільні об'єктиВідео

08:58

Осколок прошив стегно: на Донбасі дівчинка-підліток закрила тілом братика від обстрілуВідео

08:56

"Феєрверки" у Новій Каховці: на ворожих складах боєприпасів відбулися вибухи і почалася детонаціяВідео

08:39

Гороскоп на сьогодні 18 липня 2022: Скорпіонам - підказки долі, Водоліям - помилки, Рибам - несподівані подіїВідео

08:34

Кремль вже розуміє, що програє війну: Навіщо Лукашенко і Путін поїхали кланятись до ІрануПогляд

08:30

Мітки відьми: ТОП-8 ознак - як розпізнати неймовірну силуВідео

08:15

36 "двохсотих" окупантів, 2 склади і техніка: захисники України потужно вдарили по армії РФ на півдніВідео

08:10

Відомий музичний телеведучий героїчно загинув у боях з окупантами

07:38

ЗСУ відбили штурми окупантів біля 8 населених пунктів і Вуглегірської ТЕС – ГенштабВідео

07:30

Кому категорично не можна їсти вишню та чим вона шкідлива

Реклама
07:05

Кремль навмисно затягує війну і планує поповнювати резерв юнармійцями – ISWВідео

06:26

Навіщо Росія посилює ракетний терор в УкраїніПогляд

05:31

Вріже + 37º: синоптик розповів, де чекати пекла і назвав найспекотніший деньВідео

04:30

У Путіна є крайній термін, до якого РФ планує завершити війну проти України – експертВідео

02:20

Оживуть навіть дуже кволі рослини: як приготувати підгодівлю з вівсянки

01:35

Росія застосовує "розумні" ракети: ППО не завжди встигає спрацювати - ЖдановВідео

00:51

Прикмети на 18 липня: які 3 речі потрібно зробити, щоб захистити сім'ю від бід і залучити грошіВідео

00:30

50 гривень за долар: українців попередили про катастрофічний сценарій девальваціїВідео

17 липня, неділя
23:59

Політолог розповів, що стало "останньою краплею" для звільнення Баканова

23:37

"Судний день для Росії": Зеленський різко висловився щодо цинічних закидів КремляВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти