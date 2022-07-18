На Харківщині спецзагін ЗСУ "покришив" десятки диверсантів РФ: у полоні командир ворожої ДРГ

На Харківщині ліквідували ДРГ РФ / скріншот

В Харківської області бійці розвідувальної групи Головного управління розвідки Кедр провели спецоперацію з ліквідації російських диверсантів.

У селі Дементіївка Дергачівського району було виявлено великий підрозділ рашистів, що розміщувався в зруйнованих будівлях, повідомили в ГУР.

Відзначається, що в результаті рішучих дій українських захисників 36 окупантів були знищені. Багато рашистів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім того, за підтримки підрозділів місцевого ТРО та Національної гвардії українські розвідники змусили ворога відійти з позицій, незважаючи на значну чисельну перевагу противника.

"В результаті операції були здобуті численні трофеї і взятий в полон поранений командир взводу ворожої ДРГ. Ним виявився уродженець Запорізької області 1989 року народження, Станіслав Трутнєв", - уточнили в ГУР.

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Він виявився військовослужбовцем 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами і засобами Північного флоту ВМФ РФ (в/ч 69068, Відяєво, Мурманської області). Три роки тому був відряджений в угруповання збройних сил РФ в Сирії.

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"Безпосередньо на полі бою йому була надана первинна медична допомога, зараз він знаходиться в одному з українських медичних установ", - додали в ГУР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Слов'янському напрямку ворожі штурмові дії поблизу Григорівки наші воїни швидко придушили. Окупанти з втратами відійшли.

Крім того, на Бахмутському напрямку дії ворога завершилися провалом і втратами особового складу.

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