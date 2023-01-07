"Захід здає позиції, а Угорщині потрібно підтримати його опонентів": Орбан влип у новий скандал - ЗМІ

Скандальний прем'єр Угорщини Віктор Орбан в черговий раз став на захист російського диктатора Володимира Путіна і заявив, що Захід нібито оголосив Сходу "холодну війну". Тепер Орбан відкрито хоче підтримати відносини з конкурентами Заходу і претендувати на роль "регіонального лідера". Про це повідомляє Mandiner.
"Зараз очевидно, що найбільшим стратегічним викликом, який стоїть перед Угорщиною в наступному десятилітті, є вихід з групи країн із середнім рівнем доходу і наздоганяти розвинені країни, а також досягнення статусу регіональної середньої держави в Центральній Європі", — йдеться в матеріалі.
Орбан переконаний в тому, що нову "холодну війну" почав Захід на чолі з США. При цьому Орбан вважає, що Захід нібито "не може утримати свої позиції", бо його конкуренти зміцнилися.
"Тому вихідним кроком угорської стратегії наздоганяючого розвитку є розробка специфічної для країни логіки глобалізації для подолання негативних наслідків", – переконаний Орбан.
Він хоче стати посередником між Сходом і Заходом.
Скандальна заява Орбана
Раніше Орбан зробив нову скандальну заяву з приводу війни в Україні. Він упевнений в тому, що українці можуть воювати, поки США будуть підтримувати їх зброєю і грошима.
При цьому він підкреслив, що Угорщина вже зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, а також поскаржився на те, що зростання цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.
Також в Інтернеті з'явилася фотографія прем'єрміністра Угорщини Віктора Орбана в шарфі з картою "великої Угорщини", на якій позначені території, що належать Україні та Румунії – Закарпаття та Трансільванія. Сам Орбан пізніше намагався виправдатися за свій вчинок.
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