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Морпіхи влаштували засідку на Донбасі: знищили 15 окупантів і взяли полонених

3 серпня 2022, 14:59

В результаті успішних дій бійці ЗСУ знищили 2 БМП-2 і танк окупантів РФ.

У Миколаєві 120 морпіхів отримали чорні берети
Морпіхи влаштували засідку на Донбасі, знищивши 15 окупантів/ Фото : mil.gov.ua

На Донецькому напрямку морські піхотинці влаштували засідку і знищили 2 БМП-2, танк, 15 окупантів і взяли 3 полонених, повідомили у Військово-Морських силах ЗСУ.

"Особовий склад військових частин і підрозділів морської піхоти ВМС ЗСУ у складі угруповань продовжує завдавати втрат російським окупантам і робити все можливе, наближаючи перемогу України. На Донецькому напрямку морські піхотинці влаштували засідку, в результаті чого знищили 2 БМП-2, 1 танк, 15 осіб живої сили і взяли 3 полонених", - йдеться в повідомленні в Telegram.

Також зазначається, що на Херсонському напрямку артилерія підбила ворожий танк, який знаходився в зоні відповідальності підрозділу, а бійці взяли двох полонених.

"Артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили і техніки окупантів, вели контрбатарейну боротьбу. Втрати ворога уточнюються", – заявили у ВМС і додали, що майже всі полонені - примусово мобілізовані з "ДНР".

"Що в черговий раз демонструє всі "переваги" життя під російською окупацією. З боку кремлівських господарів вони мають відповідне ставлення, їх женуть, як худобу на смерть, і іноді навіть не видають засоби захисту. Виходячи з цього, у таких мобілізованих вибір не великий. Загинути від української зброї або бути розстріляними своїми. Однак є і третій варіант - здатися в полон. Українці поважають міжнародне право, тому незважаючи на всю ненависть до російських нелюдів, полонених не вбивають", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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морські піхотинці війна Росії та України
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