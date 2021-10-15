Мороз, сонце та штиль: у Мережі показали показати красу й неповторність засніжених Карпат

У Карпатах вже перші замети / ua.depositphotos.com

На високогір'ях Карпат продовжує випадати сніг. Температурні стовпчики на вершинах опускаються до 5 градусів морозу. Гора Піп Іван Чорногірський – під білим покровом.

Піп Іван Чорногірський розташований на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Це одна з найвищих вершин Українських Карпат, її висота – 2 028 метрів. В Чорногорському гірському пошуково-рятувальному посту повідомили, що красу засніженого пейзажу доповнила ясна погода.

"Станом на 09:00 15.10.2021 на г. Піп Іван Чорногірський ясно, температура повітря -5°С, штиль", – мовиться у повідомленні.

У Карпатах сніг перетворюється на замети / facebook.com/chornogora.rescue112

Користувачі Мережі висловлюють своє захоплення малюнковим пейзажем, а також звертають увагу на виразні сліди на снігу – й іронізують, чи не ведмежі вони:

Яка краса!

Сліди ведмедя або Василя?

І сніг лежить...

Доброго зимового ранку!

До речі, днем раніше тут було досить хмарно, а мороз – трохи слабкіше (-4°C), і велична краса гір у снігу набула злегка грізного характеру.

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Засніжені Карпати днем раніше-14 жовтня / facebook.com/chornogora.rescue112

Тут же для наочності – фото від гірських рятувальників ще за день, 13 жовтня, коли температура повітря опустилася до 6 градусів морозу, а ясне небо над засніженими схилами помітно перетворювало пейзаж.

Так виглядали Карпати в снігу 13 жовтня / facebook.com/chornogora.rescue112

Зазначимо, що в Карпатах засніжило ще 21 вересня, тоді й вдарили морози. Рятувальники закликають туристів, які все ж вирішили йти в гори, одягатися тепліше, брати з собою термос з гарячим чаєм і обов'язково попереджати надзвичайників про свої наміри в горах.

Подорожі потрібно реєструвати в ДСНС, щоб у разі біди отримати оперативну допомогу.

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