Мороз, сонце та штиль: у Мережі показали показати красу й неповторність засніжених Карпат

Засніжені схили Піп Іван Чорногірський зафіксували на камеру.
На високогір'ях Карпат продовжує випадати сніг. Температурні стовпчики на вершинах опускаються до 5 градусів морозу. Гора Піп Іван Чорногірський – під білим покровом.
Піп Іван Чорногірський розташований на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Це одна з найвищих вершин Українських Карпат, її висота – 2 028 метрів. В Чорногорському гірському пошуково-рятувальному посту повідомили, що красу засніженого пейзажу доповнила ясна погода.
"Станом на 09:00 15.10.2021 на г. Піп Іван Чорногірський ясно, температура повітря -5°С, штиль", – мовиться у повідомленні.
Користувачі Мережі висловлюють своє захоплення малюнковим пейзажем, а також звертають увагу на виразні сліди на снігу – й іронізують, чи не ведмежі вони:
- Яка краса!
- Сліди ведмедя або Василя?
- І сніг лежить...
- Доброго зимового ранку!
До речі, днем раніше тут було досить хмарно, а мороз – трохи слабкіше (-4°C), і велична краса гір у снігу набула злегка грізного характеру.
Тут же для наочності – фото від гірських рятувальників ще за день, 13 жовтня, коли температура повітря опустилася до 6 градусів морозу, а ясне небо над засніженими схилами помітно перетворювало пейзаж.
Зазначимо, що в Карпатах засніжило ще 21 вересня, тоді й вдарили морози. Рятувальники закликають туристів, які все ж вирішили йти в гори, одягатися тепліше, брати з собою термос з гарячим чаєм і обов'язково попереджати надзвичайників про свої наміри в горах.
Подорожі потрібно реєструвати в ДСНС, щоб у разі біди отримати оперативну допомогу.
Якою буде зима 2021-22 в Україні
- За прогнозом синоптика Вазіри Мартазінової, зима цього року і наступні зими в Україні будуть морозними.
- За її словами, зима 2021-2022 і в наступні роки в нашій країні теж буде морозною, очікуються перепади температури повітря – від сильних заморозків до відлиги.
- Фахівець підкреслила, що зима в Україні нікуди не дінеться навіть в умовах глобального потепління.