Могло бути помстою: OSINT повʼязали приїзд Орбана до Києва з ударом РФ по Дніпру

Щоб обстрілювати Україну - РФ не потрібні жодні приводи, але показово, що масований обстріл відбувся наступного дня, вказують експерти.

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Росія вранці завдала ударів по Дніпру / Колаж Главреда. Фото: ОП, Дніпропетровська ОВА, Вікіпедія

OSINT-аналітики спільноти InformNapalm вважають, що причиною удару Росії по Дніпру, внаслідок якого загинуло 5 людей і понад 50 постраждало, могла стати помста Путіна за відкинутий план Орбана щодо так званого перемирʼя.

У Мережі експерти повʼязують приїзд до Києва угорського премʼєра Віктора Орбана з нещодавніми кривавими атаками на цивільні обʼєкти Дніпра і Харкова.

Зокрема, вказується, що удари слідували один за одним — вранці 3 липня — якраз після повернення Орбана в Угорщину.

відео дня

Як писав Главред, учора, 2 липня, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто провів розмову з російським міністром Сергієм Лавровим, яка теж збіглася з поїздкою Орбана до Києва. У заявах жодна зі сторін не приховувала, що Будапешт і Москва обговорювали Україну.

До слова, на зустрічі з Зеленським Орбан висунув пропозицію "мирного врегулювання" з Росією шляхом припинення вогню з українського боку. Нагадаємо, сам Зеленський відкинув "варіант миру" від Угорщини.

"Звісно, щоб обстрілювати Україну, росіянам не потрібні жодні приводи, але показово, що масований обстріл відбувся одразу наступного дня. Бо на підготовку потужних атак також потрібен час. І, вочевидь, Кремль очікував результатів вилазки Орбана в Київ", — вважають фахівці.

Що таке InformNapalm? Inform Napalm — волонтерський проєкт з інформування широкої аудиторії про російську агресію проти України. З метою інформування широкої іноземної аудиторії автори проєкту перекладають матеріали десятками мов світу, серед яких японська й китайська. Керівник проєкту — Роман Бурко, речник — Михайло Макарук, пише Вікіпедія.

Удар по Дніпру - головне

Як писав Главред, у середу вранці, 3 липня, російські окупанти вдарили по Дніпру. У житловому районі було пошкоджено ТЦ. Розбито дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках.

За останніми даними, більш ніж 50 людей постраждали. Відомо про 5 загиблих станом на вечір, 3 липня.

Були також ракетні удари по інших наших регіонах, керовані авіабомби – по Харкову. Зазначалося, що ворог вдарив по південно-східній частині міста. Відразу після вибухів у небо здійнялися густі стовпи диму.

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