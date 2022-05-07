У рашистів нова проблема: ЗСУ знищили залізничну розв'язку

ЗСУ вдарили по залізничному вузлу / Вікіпедія

У суботу, 7 травня, українські військові вдарили по Ясинуватському залізничному вузлу. Станція розташована в окупованій частині Донецької області, йдеться в заяві радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"У окупантів стало проблемою більше. Влучили по Ясинуватському транспортному залізничному вузлу. Наші. Проблем із логістикою у окупантів збільшиться", - написав він.

Відомо, що до 2014 року станція Донецької залізниці в Ясинуватій була найбільшою залізничною станцією і залізничним вузлом в Донецькій області. Після окупації бойовиками залізнична інфраструктура станції була значно пошкоджена, вантажне і пасажирське сполучення через станцію були припинені. У 2015 році бойовики відкрили пасажирське сполучення до станції Луганськ. Також приміськими поїздами можна доїхати до Горлівки, Іловайську, Єнакієвого. Решта маршрутів не працює.

Дивіться онлайн Новини Донбасу:

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте також: