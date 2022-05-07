У рашистів нова проблема: ЗСУ знищили залізничну розв'язку

Станція розташована в окупованій частині Донецької області, повідомляє радник мера Маріуполя.
У суботу, 7 травня, українські військові вдарили по Ясинуватському залізничному вузлу. Станція розташована в окупованій частині Донецької області, йдеться в заяві радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"У окупантів стало проблемою більше. Влучили по Ясинуватському транспортному залізничному вузлу. Наші. Проблем із логістикою у окупантів збільшиться", - написав він.
Відомо, що до 2014 року станція Донецької залізниці в Ясинуватій була найбільшою залізничною станцією і залізничним вузлом в Донецькій області. Після окупації бойовиками залізнична інфраструктура станції була значно пошкоджена, вантажне і пасажирське сполучення через станцію були припинені. У 2015 році бойовики відкрили пасажирське сполучення до станції Луганськ. Також приміськими поїздами можна доїхати до Горлівки, Іловайську, Єнакієвого. Решта маршрутів не працює.
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