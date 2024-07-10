Мобілізація людей до 25 років: омбудсмен розповів, чи законно це

Омбудсмен Лубінець повідомив про інциденти, коли військовозобов'язаних, яким не було 25 років, змушували "добровільно" вступати на військову службу.

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Чи можуть мобілізувати в армію до 25 років: відповідь омбудсмена Дмитра Лубінця/ Колаж: Главред, фото: telegraf, ua.depositphotos.com

Мобілізація військовозобов'язаних українців віком до 25 років є порушенням законодавства. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив на прес-конференції.

Чиновник заявив, що раніше в Україні неодноразово траплялися інциденти, коли громадян, яким ще не виповнилося 25 років, змушували підписувати документи про нібито добровільне бажання вступити до лав ЗСУ.

"Є непоодинокі випадки мобілізації осіб, які не досягли 25-річного віку. У мене багато таких звернень. Я трактую це як порушення їхніх прав. Відповідно до закону про мобілізацію, чітко вказано, що під мобілізацію потрапляють громадяни, які досягли віку 25 років", - розповів омбудсмен.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої в армію призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше юрист пояснив, з якими документами потрібно йти в ТЦК для оновлення даних. Військовозобов'язані до 16 липня зобов'язані оновити свої персональні дані. Адвокат детально розповів, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.

У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації. Уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані через додаток "Резерв+", каже Дмитро Лазуткін. Відомо, що серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, є один мільйон і 100 тисяч військовозобов'язаних, які придатні до призову.

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