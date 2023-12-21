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Плани з мобілізації 500 тисяч осіб: Данілов анонсував рішення

Андрій Ганчук
21 грудня 2023, 14:39
Мобілізовані повинні бути підготовлені і чітко розуміти, на який термін вони йдуть і коли будуть відпустка і ротація, сказав секретар РНБО Олексій Данілов.
Данилов, мобілізація
Найближчим часом ми з вами знайдемо відповідь на це питання - Данілов / Колаж: Главред, фото: РНБО, Главред

Влада готує рішення з питання мобілізації 500 тисяч осіб, і воно буде ухвалено вже найближчим часом. Ініціатива має бути затверджена у Верховній Раді. Причому потрібно, щоб мобілізовані розуміли, на який термін вони покликані і коли буде проведена ротація. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що питання мобілізації піднімалося на чотирьох Ставках. Президент Зеленський ставив "питання про справедливість".

"Щоб у нас не було явищ, коли одні зараз захищають країну, а інші знаходяться в інших точках планети, відпочивають на курортах, включаючи представників влади. В даному випадку 100% на тому, на чому наполягає президент, - це, перш за все, справедливість", - сказав Данілов.

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Як стверджує чиновник, Міноборони і Генштаб ЗСУ пропонують своє бачення, проте остаточно питання щодо мобілізації 500 тисяч українців має бути ухвалено в парламенті. Дискусія непроста, але військам дійсно потрібно провести таку мобілізацію.

"Але мова йде не про ситуацію сьогодні на сьогодні, а про те, що за певний період часу, ймовірно, можемо очікувати, що нам потрібно буде залучати певну кількість громадян для захисту нашої країни", - пояснив секретар РНБО.

Також він додав, що мобілізованих потрібно підготувати. Люди повинні розуміти, на які терміни їх мобілізують, чи будуть відпустка і ротація.

"Саме про це є дискусії на ставці. Думаю, що найближчим часом ми з вами знайдемо відповідь на це питання", - підкреслив Олексій Данілов.

Плани про мобілізацію 500 тисяч осіб в Україні

Президент Володимир Зеленський 19 грудня під час своєї підсумкової пресконференції заявив, що Міноборони і Генштаб ЗСУ пропонують мобілізувати 450-500 тисяч осіб.

"Главком і Генштаб звернулися на рівні Ставки по мобілізації. Питання чутливе. Вони звернулися щодо захисту нашої держави та потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту. І їхній погляд був, вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб", - сказав глава держави.

Гарант зазначив, що це серйозне питання і потрібна аргументація для реалізації такого рішення. В першу чергу, має бути вирішене питання демобілізації.

"Це питання, перш за все, людей. Це питання справедливості, обороноздатності та фінансів. Що стосується людей, мені потрібна конкретика. Тому що буде з мільйонною армією України, що було з тими хлопцями, які кожен день там, з тими, які два роки захищають нашу державу. Якщо у нас є питання ротаційні, є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді мені, суспільству перш за все. Тому вони почали працювати над цим планом", - підкреслив Зеленський.

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РНБО мобілізація Олексій Данілов війна Росії та України
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