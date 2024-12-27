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РФ намагається захопити важливий населений пункт на Харківщині - офіцер

Ангеліна Підвисоцька
27 грудня 2024, 03:21
697
Російські окупанти намагаються перетнути річку Оскіл та захопити селище Дворічна.
ВСУ
РФ просувається в Харківській області / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Що каже офіцер:

  • РФ просувається на Харківщині
  • Окупанти хочуть зайти у селище Дворічна
  • Ворог на човнах намагається перетнути річку Оскіл

Російські окупанти наступають у Харківській області. Ворожі війська намагаються просунутись та зайти до Дворічної. Про це заявив офіцер відділення комунікацій 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта Євген Вовненко, повідомляє "Суспільне".

Росіяни намагаються просуватися вночі або коли цьому сприяють погодні умови. Окупанти також намагаються перетнути на човнах річку Оскіл.

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"Ми постійно контролюємо, бачимо й знищуємо. Працюємо як з артилерії, так і FPV-дронами. Як тільки виникає можливість перекиду росіян з лівого берега на правий у бік Дворічної, ми відразу працюємо й знищуємо їх на підходах до лінії зіткнення. Річку Оскіл деякі групи намагаються перетинати на човнах, але їх також уражаємо", – сказав Вовненко.

Цей населений пункт є бажаною для окупантів ціллю. Ворог хоче захопити Дворічну, адже це селище розташоване на висоті.

Зазначається, що в окупантів нема проблем зі снарядами на Куп'янському напрямку. Вони у великій кількості б'ють по українській землі снарядами 152 калібру.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, військовий журналіст Богдан Мірошников повідомляв, що російська армія окупувала майже половину селища Дворічна на Куп'янському напрямку в Харківській області.

РФ намагається захопити важливий населений пункт на Харківщині - офіцер
Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що на Херсонському напрямку щоденно фіксують від п’яти до семи спроб штурму. Водночас російські війська продовжують обстрілювати Херсон і населені пункти вздовж Дніпра.

Крім того, речник оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що війська країни-агресорки Росії намагаються прорватися у Покровськ, що у Донецькій області з метою оточення угруповання ЗСУ там.

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