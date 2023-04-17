"Мені сподобалися пологи, можна повторити": снайперша Євгенія Емеральд заговорила про третю дитину

Чоловік захисниці був присутній на пологах і не стримав сліз, коли почув перший крик дочки.

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Євгенія Емеральд з чоловіком / скріншот

Українська захисниця з позивним "Жанна Д'арк" Євгенія Емеральд розповіла про свої пологи. Снайперша вдруге стала мамою 14 квітня.

Емеральд розповіла "Сніданку з 1+1", що її пологи були легкими, що вона не проти втретє народжувати. Вони з чоловіком мріють стати батьками сина.

"Вони (пологи-прим. ред.) у мене були круті. Просто сказала: "Так круто, мені сподобалися пологи, можна повторити", - поділилася Євгенія.

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Чоловік захисниці був присутній на пологах і не стримав сліз, коли почув перший крик дочки.

"Я мріяв про доньку все життя. Коли я почув ці крики перші – це такі емоції", - описав свої емоції Євген.

Щасливі батьки / скріншот

А ось ім'я дочки пара поки тримає в секреті. Хоча Євгенія натякає на те, що дівчинку дуже символічно назвали.

"Але воно (ім'я - ред.) дуже красиве і дуже символічне. Правда. Воно ім'я до перемоги", - зазначила снайперша.

Нагадаємо, Євгенію Емеральд 16 квітня виписали з пологового будинку. Підтримати її прийшли батьки і друзі Євгенія, мама Жанна Феліксівна і старша дочка Жасмин.

Як повідомляв Главред, Українська захисниця, снайперша з позивним "Жанна Д'арк" Євгенія Емеральд одружитися. Її обранець - Євген Стіпанюк. Пара познайомилася на війні.

Військові одружилися 14 жовтня - в День захисників і захисниць. В цей же день у Євгена був день народження. Весілля зіграли прямо на передовій у Харківській області, а розписав закоханих генерал ЗСУ.

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