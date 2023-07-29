Наляканий окупант привів 20 товаришів в полон: боєць ЗСУ розповів неймовірну історію

Двоє захисників України змогли завдяки хитрості самостійно взяти в полон 21 російського загарбника.

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Двоє захисників України самостійно взяли в полон 21 російського окупанта/ колаж: Главред, фото: скрін

Боєць ЗСУ з позивним "Грім" розповів історію з фронту, як двоє його побратимів змогли своїми силами взяти в полон 21 російського окупанта.

Захисникам України допомогли хитрість і кмітливість. Відео розповіді цієї історії з’явилося в Telegram-каналі "Реальна Війна".

За словами українського воїна, двоє його побратимів застукали в одному з підвалів російського окупанта, який ховався від ЗСУ. Замість того, щоб взяти в полон лише одного загарбника, бійці проявили кмітливість і змогли поповнити обмінний фонд України на понад два десятки ворогів.

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Воїни відпустили знайденого наляканого окупанта і сказали, щоб через 40 хвилин він привів усіх своїх товаришів, яких зможе знайти в селі.

"Сказали: зараз на годиннику 14:00. Топай, збирай усіх своїх і в 14:40 приводь їх сюди здаватися в полон. Його відпускають. Наші хлопці сидять в підвалі. А потім той окупант стукає в двері: "Хлопці. Ми прийшли". Хлопці думають: "Та ну, не може бути". Виходять, а там 21 окупант стоїть, прийшли навіть зі зброєю здаватися в полон", – розповів боєць "Грім".

Двоє захисників України самостійно взяли в полон 21 російського окупанта/ скрін

Дивіться відео розповіді про те, як двоє бійців ЗСУ взяли в полон 21 окупанта:

Війна в Україні

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