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Наляканий окупант привів 20 товаришів в полон: боєць ЗСУ розповів неймовірну історію

Альона Вороніна
29 липня 2023, 20:04 оновлено 29 липня, 20:06
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Двоє захисників України змогли завдяки хитрості самостійно взяти в полон 21 російського загарбника.
ВСУ, украиские военные, российские оккупанты
Двоє захисників України самостійно взяли в полон 21 російського окупанта/ колаж: Главред, фото: скрін

Боєць ЗСУ з позивним "Грім" розповів історію з фронту, як двоє його побратимів змогли своїми силами взяти в полон 21 російського окупанта.

Захисникам України допомогли хитрість і кмітливість. Відео розповіді цієї історії з’явилося в Telegram-каналі "Реальна Війна".

За словами українського воїна, двоє його побратимів застукали в одному з підвалів російського окупанта, який ховався від ЗСУ. Замість того, щоб взяти в полон лише одного загарбника, бійці проявили кмітливість і змогли поповнити обмінний фонд України на понад два десятки ворогів.

відео дня

Воїни відпустили знайденого наляканого окупанта і сказали, щоб через 40 хвилин він привів усіх своїх товаришів, яких зможе знайти в селі.

"Сказали: зараз на годиннику 14:00. Топай, збирай усіх своїх і в 14:40 приводь їх сюди здаватися в полон. Його відпускають. Наші хлопці сидять в підвалі. А потім той окупант стукає в двері: "Хлопці. Ми прийшли". Хлопці думають: "Та ну, не може бути". Виходять, а там 21 окупант стоїть, прийшли навіть зі зброєю здаватися в полон", – розповів боєць "Грім".

Украинские военные
Двоє захисників України самостійно взяли в полон 21 російського окупанта/ скрін

Дивіться відео розповіді про те, як двоє бійців ЗСУ взяли в полон 21 окупанта:

Війна в Україні

Нагадаємо, вдень 29 липня у Запоріжжі прогриміли потужні вибухи, РФ атакувала місто балістикою. Пізніше стало відомо, що російська ракета влучила у відкриту ділянку, але неподалік були люди. Станом на цей час відомо, що загинули двоє людей– чоловік і жінка.

Президент України Володимир Зеленський побував на передовій поблизу Бахмута Донецької області. Він розповів про результати українських військових на фронті у своєму відеозверненні.

Військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан зазначив, що Путін може відкрити другий фронт біля Польщі та Литви. Він наголосив, що вагнерівці не дарма рухаються по території Білорусі до Сувальського коридору. Вони можуть перевдягнутися у цивільних і влаштовувати провокації.

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