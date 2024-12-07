Мир з територіальними втратами: чи змусять Україну піти на такий крок - Огризко

МЗС України зробило чітку заяву про те, що ми не збираємося обмінювати власну безпеку на "фільчині грамоти".

https://glavred.net/ukraine/mir-s-territorialnymi-poteryami-zastavyat-li-ukrainu-poyti-na-takoy-shag-ogryzko-10620404.html Посилання скопійоване

Війна в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне із заяви дипломата:

Заяви про територіальні поступки є свідченням слабкості

Україна за жодних обставин не повинна приймати такі пропозиції

Потрібно встановити чіткі прапорці, за які Україна не вийде

Останнім часом все частіше лунають сигнали щодо необхідністі територіальних поступок з боку України. Зокрема, колишній глава НАТО Столтенберг заявляв про те, що "мир в Україні неможливий без територіальних втрат". Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко припустив, наскільки суттєвою є загроза того, що саме так станеться.

За його словами, подібні заяви Столтенберга та інших колишніх офіційних осіб є свідченням їхньої слабкості на посадах, які вони обіймали.

відео дня

"Посада генсека НАТО дуже впливова. Просто політика цих високопосадовців щодо російської агресії була недостатньо рішучою та сильною. Якщо ці особи є представниками великої коаліції найбільших у світі держав, і тепер, після трьох років війни, вони кажуть: "Ну, мабуть, жертві агресії доведеться чимось поступатися", це означає, що вони розписуються у власній безпорадності та власному безсиллі", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Він додав, що стосується позиції України, то "ми за жодних обставин не повинні приймати такі "пропозиції"".

"Із величезним задоволенням прочитав повідомлення про те, що МЗС України зробило чітку, ясну і жорстку заяву про те, що ми не збираємося обмінювати власну безпеку на "фільчині грамоти". У нас уже був Будапештський меморандум, були й Мінські домовленості... Дякую, але на це ми більше не погодимося", - наголосив дипломат.

Огризко додав, що на його думку, це правильний підхід - треба встановити чіткі прапорці, за які Україна не вийде.

"Хтось хоче, комусь зручно за український рахунок вирішити свої власні проблеми. Але, будь ласка, нехай читають документи, які вони самі підписали, і роблять для себе висновки. Нехай тоді скажуть, що не здатні нічого забезпечувати, тому, будь ласка, з нами ніколи нічого подібного не підписуйте, тому що ми в певний момент скажемо, що це не гарантія, а запевнення, і ми вам нічого не винні. Тож нехай говорять що завгодно. У нас свої інтереси, у них – свої", - підсумував колишній міністр закордонних справ України.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що війна в Україні може бути вирішена лише на полі бою. За його словами, іншого шляху немає.

Також відомо, що країни НАТО розглядають різні сценарії завершення війни в Україні. Більшість союзників схиляються до ідеї переговорів.

Водночас, командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш заявив, що українські військові розглядають два можливі сценарії завершення війни. Перший передбачає, що після підписання мирного договору Росія через кілька років знову нападе, намагаючись повністю знищити Україну. Другий варіант передбачає проведення Україною військової операції зі звільнення окупованих територій за прикладом Хорватії.

Читайте також:

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред