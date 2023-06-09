Міни вже розставлені: Світан розповів, який об'єкт росіяни хочуть підірвати

Світан підкреслив, що у разі підриву українським військам потрібно буде використовувати амуніцію для захисту від хімічного зараження.

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Світан розповів, який об'єкт росіяни хочуть підірвати / Колаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, скріншот

Російські окупаційні війська у намаганнях стримати контрнаступ Збройних сил України можуть підірвати завод "Кримський титан". Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Підприємство знаходиться в районі Армянська – на Перекопському перешийку, воротах до Криму. Противник вже замінував його, як Каховську ГЕС – проміновані кислотоприймачі, ємності з хлором та хімічними реактивами. Підрив хімічного комбінату призведе до певної екологічної катастрофи на місці заходу до Криму з боку Армянська, на Перекопі", - розповів Світан.

За його словами, українським військам в такому випадку, до моменту знезараження, потрібно буде використовувати амуніцію для захисту від хімічного зараження.

"Доведеться провести низку заходів, спрямованих на підготовку військ для подолання місцевості, де існують подібні перешкоди. Ситуація може затримати наші війська на Перекопі ще на місяць. Ми чудово розуміємо, що Росія готова до реалізації цього сценарію, і почнемо вживати заходів. Пакети хімічного захисту вже роздали військовим, які заходитимуть до Криму. Втім, крім підриву Кримського Титану, росіяни більше нічого зробити не зможуть", - підкреслив полковник запасу.

Також він прокоментував можливий теракт на Запорізькій АЕС. Світан підкреслив, що у військовому плані подібні дії росіянам нічого не дадуть.

"Якщо підрив Каховської ГЕС, з точки зору війни, є створенням оборонних рубежів, то інцидент на ЗАЕС – це більшою мірою інформаційний і політичний інструмент тиску. Запорізька атомна електростанція розташована на лівому березі Дніпра. Військовим шляхом наші війська її брати не будуть, оскільки в цьому немає жодного сенсу. Краще просунутися до Мелітополя, після чого ЗАЕС разом із росіянами опиниться в мішку, і їм доведеться звідти виходити. Навіть підходити туди не треба – рух до Азовського узбережжя призведе до виходу противника з лівого берега Дніпра", - пояснив військовий експерт.

Дивіться повне інтерв'ю Романа Світана спеціально для Главреда:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Підрив окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло щонайменше 5 людей. Також вважаються зниклими безвісти щонайменше 13 осіб.

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Таку вказівку точно віддавали з кабінету президента РФ, адже такі рішення не ухвалюються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

Дивіться відео про те, як російський професор, генерал Євгеній Бужинський пропонує вчинити теракт на Київській ГЕС:

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