Армія України знищила "найрезультативніший" екіпаж Ка-52 окупантів РФ

Пропагандисти країни-окупанта Росії заявили, що у збитого силами оборони України екіпажу загарбників було "шість орденів мужності на двох".

Війська ППО ЗСУ збили ворожий вертоліт Ка-52-екіпаж загинув / Скріншот соцмережі

Дніпровська зенітна ракетна бригада Повітряних сил ЗСУ збила бойовий вертоліт окупантів Росії Ка-52, в якому знаходився "найрезультативніший екіпаж" російських військ. Загарбники мали "шість орденів мужності на двох".

Як повідомляє пресслужба Управління стратегічних комунікацій, про збитий екіпаж розповіли російські пропагандисти.

"Екіпаж "Бороди" був найрезультативнішим екіпажем угруповання. Вони були кращими з найкращих. Шість орденів мужності на двох", - зазначили в Telegram-каналах.

Момент розтрощення ворожого алігатора потрапив на відео.

Українські війська збили російський Ка-52 Алігатор / скріншот соцмережі

Нагадаємо, Ка-52 - новітній російський бойовий вертоліт, який окупанти використовують для розвідки місцевості та координації дій бойової авіаційної групи. Вертоліт здатний атакувати живу силу, броньовану техніку і повітряні цілі. Вартість однієї одиниці вертольота оцінюється в 16 мільйонів доларів.

Війна Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше зробив заяву про те, що глава Кремля Путін намагається використовувати зиму як зброю. Москва завдає ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. Однак Путіну не вдасться зупинити Україну.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що у ЗСУ є цінні успіхи на напрямку Сватове-Кремінна. На думку Гайдая, на звільнення Луганщини піде певний час, оскільки загарбники змогли закріпитися в області.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк сказала, що армія України працює над тим, щоб вибити російських окупантів з Кінбурнської коси. Операція йде в режимі тиші. Ворог несе великі втрати, але швидко поповнює сили.

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