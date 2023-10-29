Мінус 489 окупантів, 13 здалися в полон: у ЗСУ розповіли про шалені втрати армії РФ

Захисники України завдали серйозних втрат окупантам. Зокрема, загарбники втратили 25 одиниць техніки та майже пів тисячі чоловік особового складу.

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У ЗСУ розповіли про шалені втрати армії РФ/ колаж: Главред, фото: Facebook, "Радіо Свобода"

Російські окупанти минулої доби втратили на Таврійському напрямку 489 осіб, 13 здалися у полон.

Про це розповів бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram. Він зазначив, що українські військові за день виконали 1217 вогневих завдань.

"Загалом, ворог завдав 7 авіаційних ударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 759 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1217 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 489 осіб. 13 окупантів здалися в полон", – розповів Тарнавський. відео дня

Захисники України знищили 25 одиниць військової техніки противника. Зокрема, російські окупанти втратили 8 танків, 3 бойові броньовані машини, 10 безпілотників, 4 автомобілі. Також знищено 5 складів боєприпасів ворога.

Тарнавський зазначив, що триває наступальна операція захисників України на Мелітопольському напрямку.

Війна в Україні

РФ у ніч на 29 жовтня вночі вдарила по Україні БПЛА, ракетою і авіабомбами. Ракету окупанти спрямували на об’єкт у Полтавській області, а 5 дронів запускали по різних областях. Крім цього, на Херсонщину вони скинули 32 авіабомби.

Нагадаємо, у Повітряних силах сказали, чи готова Україна до потужних атак РФ. Окупанти накопичують ракети, щоб здійснювати нові масовані атаки. Захисники нашої держави змушені очікувати загрози у будь-який момент.

У ЗСУ підтвердили перші застосування РФ БПЛА "Изделие-53" – ворог б'є по "арті". Росіяни застосовують оновлені "Ланцети" тільки на фронті. Але українська розвідка дізналась про них заздалегідь.

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