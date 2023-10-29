"Тут без варіантів": у Повітряних силах сказали, чи готова Україна до потужних атак РФ

Окупанти накопичують ракети, щоб здійснювати нові масовані атаки. Захисники нашої держави змушені очікувати загрози у будь-який момент.

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У Повітряних силах сказали, чи готова Україна до потужних атак РФ/ колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія може готуватися до нових масових обстрілів України. Але українські військові готові до ймовірних атак російських окупантів.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він наголосив, що захисники нашої держави змушені очікувати загрози у будь-який момент.

"Ми не те, що готуємося – ми готові. Тому що 24/7 – це звична робота Повітряних сил упродовж всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль", – зазначив Ігнат. відео дня

Він не відкидає того, що російські загарбники можуть готуватися до здійснення нових масованих атак. Ігнат нагадав, що після чисельних атак на Київ ракетами і дронами окупанти взяли паузу. Ймовірно, таке затишшя означає, що ворог намагається накопичити ракети.

Речник Повітряних сил зазначив, що загарбники роблять паузи, тому що ракети та інші боєприпаси у них наявні не в безкінечних кількостях. Окупанти це розуміють, і тому завдають таких поодиноких ударів. Так, вчора били ракетою "Іскандер", а у ніч на 29 жовтня запустили по Україні одну ракету Х-59.

РФ готується до нових сильних обстрілів

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву про ракетні удари РФ. Він наголосив, що Україна готується до ударів країни-агресорки Росії по енергетичній інфраструктурі. Але цього року ми будемо бити у відповідь, а не лише захищатися.

У ЗСУ зазначали, що РФ готує нові удари по Україні, і назвали ознаки прийдешніх атак. Російські окупанти готуються до масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.

Генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт із питань національної безпеки Віктор Ягун припустив, що восени і взимку РФ битиме по лікарнях та навчальних закладах. Також вони традиційно можуть завдавати ударів по інфраструктурі, яка забезпечує цивільне заселення, зокрема, по об’єктах енерго- та водопостачання.

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