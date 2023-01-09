Побачити Париж і потрапити в скандал: пресофіцер ДПСУ відповість за відпустку у Франції

Військовослужбовицю засудили за розваги в Парижі під час війни в Україні.

Іванна Плантовская / соцмережі

Пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська потрапила в гучний скандал зі святкуванням Нового року в Парижі.

У соцмережах вона опублікувала фото на яких розважалася в столиці Франції. Така поведінка Планковської викликала шквал критики і хейту в соцмережах.

Іванна Плантковська в Парижі / соцмережі

Деякі українці обурювалися тим, що вона "хвалиться" своїм "люксовим" приватним життям в той час, як в Україні йде війна.

У ДПСУ відреагували

Державна прикордонна служба прийме рішення, щодо подальшого проходження служби та виконання обов'язків за посадою пресофіцера Іванни Плантовської, заявив спікер ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП.

Він зазначив, що не має права коментувати особисте життя військовослужбовців ДПСУ, це справа кожного.

Іванна Плантовская / соцмережі

"Однак можу зазначити, що щодо ситуації, яка останні кілька днів розгортається навколо нашої військовослужбовці з Одеси, у відомстві відразу відреагували на це. Рішення, зокрема, стосуватиметься і подальшого проходження нею служби та виконання обов'язків за посадою. Все буде в рамках норм законодавства", - заявив він.

Також Демченко зазначив, що "ДПСУ дійсно шкода, що під час війни, коли більшість наших побратимів зі зброєю в руках захищають країну і гинуть за неї, в наших рядах є і ті, хто більше приділяють увагу виключно своєму особистому життю, при цьому, м'яко кажучи, хизуючись нею".

"До того ж, демонстрація якої суперечить моральним нормам, і є неприйнятною під час війни. Все буде по справедливості", - підсумував Демченко.

Нагадаємо, раніше колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко потрапив у грандіозний скандал. 34-річний боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram звернення митрополита Української Православної церкви Московського патріархату Лонгіна.

Також повідомлялося, що в Міністерстві закордонних справ України відреагували на скандал з призначенням на посаду посла в Болгарії гештальт-терапевта і фахівця з коштовностей Олесі Ілащук. У відомстві зазначили, що у неї є необхідна для цієї посади освіта.

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