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Мільйон дронів, які літають роєм: майор ЗСУ розкрив плани Заходу щодо України

Андрій Ганчук
28 лютого 2024, 22:06оновлено 28 лютого, 22:42
У Європі зрозуміли, що війна Росії проти Заходу може стати реальною, тому навіть раптом знайшли 1 300 000 снарядів для України, зазначив Олексій Гетьман.
Гетьман, Дрон Saker Scout
Дрони розпізнають об'єкт і завдають удару, але вони не вміють думати і ухвалювати рішення - Гетьман / Колаж: Главред, фото: Главред, Міноборони України

Україна отримає від Європи мільйон дронів, які здатні літати роєм і уражати позиції російських окупантів. Дрони володіють штучним інтелектом, проте говорити, що у них видатні програмні здібності, поки зарано. Про це заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що в Європі стали розуміти реальність війни з Росією і на цьому тлі навіть знайшли снаряди.

"У Європі побачили, що відбувається у Сполучених Штатах, і почали боятися. Напевно, європейці думали так: зараз республіканці і демократи між собою домовляться, а ми свій резерв будемо тримати і не чіпати. З надією на те, що загрозливих подій до президентських виборів не буде. Але тепер вони відчули власну небезпеку і почали працювати зі своїми резервами. Пригадайте, як друзі з ЄС обіцяли поставити нам 1 мільйон снарядів майже за рік, а знайшли лише 524 тисячі. А тут за декілька днів після Мюнхенської конференції знайшлося одразу 1 300 000 снарядів", - вважає Гетьман.

Дивіться відео, в якому Олексій Гетьман розповів, як працюють дрони зі штучним інтелектом:

Він акцентував увагу на тому, що Данія передасть всю свою артилерію, а боєприпаси, які знайшла Чехія, можуть бути поставлені з Південної Кореї.

"І зараз Данія вирішила передати нам всю свою артилерію. Судячи з того, що публікується у відкритих джерелах, Копенгаген нам надасть 62 одиниці військової техніки. Йдеться про 24 самохідних артилерійських установки М109 калібру 155 мм, 6 гаубиць калібру 122 мм, 20 мінометних систем та 12 реактивних систем залпового вогню. Президент Чехії Петр Павел знайшов 800 тисяч снарядів, які ми можемо швидко отримати. Правда, не зрозуміло, звідки вони, можливо, з Південної Кореї", - додав Гетьман.

Також він пояснив, в чому особливість дронів зі штучним інтелектом, які Європа передасть Україні поточного року в кількості мільйона одиниць.

"Крім того, ми отримаємо від партнерів мільйон дронів зі штучним інтелектом. Це безпілотники, які хитро літають роєм: за одним летить зграя інших і вони атакують об'єкти з метою нанесення суттєвої шкоди. Вже почали казати, що це розумні дрони і буцімто можна буде говорити про війну машин та згадувати фільм Термінатор, але це не так. Наявність штучного інтелекту свідчить про те, що такі дрони гарно запрограмовані. Але вони не можуть думати та ухвалювати рішення. Ці БПЛА аналізують ситуацію, ідентифікують об'єкти і завдають ударів. Вони керуються програмою, яку прописали люди", - підкреслив Олексій Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що Україна отримає мільйон безпілотників у 2024 році. Коаліцію безпілотників очолять Великобританія і Латвія.

У 2024-му Україна почне використовувати у війні наземні дрони, сказав міністр зі стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Питання буде лише в інтеграції та застосуванні подібних технологій.

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дрони війна Росії та України Олексій Гетьман
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