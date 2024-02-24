Загроза прориву фронту: РФ стягнула півмільйонне угруповання – майор ЗСУ

Ситуація може бути страшнішою, ніж на початку повномасштабного вторгнення, не виключає Олексій Гетьман.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-proryva-fronta-rf-styanula-polumillionnuyu-gruppirovku-mayor-vsu-10544702.html Посилання скопійоване

Олексій Гетьман оцінив загрозу нового прориву РФ / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман оцінив загрозу значного прориву фронту російськими окупантами.

"Наші військові, які беруть участь у бойових діях на "нулі", раніше вже говорили, що судячи з того, як росіяни концентрують свої війська, ситуація може бути страшнішою, ніж на початку повномасштабного вторгнення. І я думаю, що зараз ситуація дійсно більш небезпечна, ніж 24 лютого позаминулого року. На початку повномасштабного вторгнення росіяни зібрали приблизно 150 тисяч своїх військових і певну кількість техніки, а зараз у них вже півмільйонне угруповання. Тепер їх стало втричі більше, і це небезпечно", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що ворог зібрав дуже велику кількість людей, тому можна припустити ймовірність спроби прорватися на певних ділянках фронту.

"Втім, швидше за все, істотного просування і прориву лінії бойового зіткнення не буде. Якщо росіянам десь вдасться просунутися, ми відійдемо на інші лінії оборони. Великого прориву бути не повинно", - упевнений він.

Разом з тим співрозмовник пояснив, що противник атакує відразу на декількох напрямках для того, щоб домогтися найбільш оптимального для себе результату.

"Коли ми влітку минулого року готувалися до контрнаступу, наші західні партнери говорили, що треба атакувати на декількох напрямках, щоб збільшити ймовірність просування. Що краще наступати ну двох-трьох напрямках, щоб ворог не зміг заблокувати атаку. І росіяни, швидше за все, читали ці поради і зараз самі ними користуються", - нагадав він.

Військовий експерт додав, що атака йде на п'яти напрямках, і на деяких з них ворог зосередив 40-80 тисяч своїх військових.

"Це серйозні цифри, і нам треба тримати оборону. Зараз важко сказати, де саме вони будуть більш активно просуватися. Не думаю, що росіяни будуть прориватися відразу на всіх цих напрямках. Щоб завдати головного удару, війська РФ сконцентруються на одній або двох ключових ділянках фронту. Ворог може завдати такого удару в напрямку будь-якого з цих п'яти міст (сценарій NYT, - ред.)", - резюмував Гетьман.

Дивіться відео - інтерв'ю Олексія Гетьмана Главреду:

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський сказав, коли закінчиться війна в Україні. Президент України Володимир Зеленський вважає, що світ боїться змін в Росії, проте США, європейські країни і глобальний Південь "можуть вибирати".

Раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на чотирьох напрямках. Ворог десятки разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, повідомили в ОСГВ "Таврія".

Як повідомлялося раніше, окупанти влаштували зачистку в Авдіївці і готують штурм на новому напрямку. Ворог намагається проводити наступальні дії на кількох напрямках, крім Авдіївського, розповів Дмитро Лиховій.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.