'Ми завершимо цю війну': у Зеленського анонсували раптове збільшення ударів по РФ

Українські військові будуть нарощувати інтенсивність ударів по об'єктах на території РФ, каже Єрмак.

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Україна наростить удари по РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Українські військові збільшать інтенсивність ударів по території Росії. Війна все більше переходить на територію РФ. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Якщо Росія думає, що удари по інфраструктурі, яких завдає Україна - це тимчасове явище, то у Москві помиляються. Наші удари лише нарощуватимуть інтенсивність. Не ми цю війну починали. Але ми її точно завершимо. Росія розуміє зараз тільки мову сили - її розуміли й інші, які хотіли змінити світовий порядок у 20 сторіччі, як зараз хоче РФ", - написав Єрмак.

Він додав, що завершення війни можливе лише за принципами справедливості, міжнародного права та за українською Формулою миру.

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Єрмак анонсував нарощення інтенсивності ударів по РФ / фото: скріншот

Про збільшення кількості ударів по РФ повідомляв і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Radio NV. За його даними, ракетні ресурси українського виробництва будуть масштабуватися. Ефективним буде виробництво і застосування українського дрону-ракети "Паляниця".

"Ресурси в українського війська чим далі, тим зростають більше. І це, насправді, дуже важливо. Бо нарікаючи на наших західних партнерів, нам треба шукати можливості внутрішні, у тому числі за рахунок виробництва нашими фахівцями, які виготовляють не лише дрон-ракети "Паляниця" чи ракети для комплексу "Сапсан", а й також ракети типу "Нептун", – сказав Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Ракети українського виробництва та їх дальність ураження / Інфографіка: Главред

Далекобійні удари по РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Україна може вдарити вглиб РФ далекобійною зброєю. Нове озброєння дасть ефективну "відповідь" на хвилю російських бомбардувань України.

Як повідомлялося раніше, ще одна країна дозволила Україні бити своєю зброєю по РФ. Данія дозволила ЗСУ бити своєю зброєю по території Росії в Курській області.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна "вибиває" від США доленосне рішення. Україна намагається домогтися від США дозволу на застосування далекобійної зброї для ударів по російському тилу. Він підкреслив, що таке рішення зможе змінити хід війни.

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