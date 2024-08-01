Миттєвої переваги не буде, 'але': чого чекати від F-16 в Україні – генерал США

США та інші західні країни готують пілотів і технічне обслуговування F-16. Цього фінансового року США планують підготувати 12 українських пілотів.

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Чого чекати від F-16 в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Винищувачі F-16 не зможуть забезпечити миттєву перевагу в повітрі над потужною протиповітряною обороною країни-агресорки Росії, але вони дозволять Києву перейти до військово-повітряних сил західного типу та краще використовувати американські боєприпаси. Про це заявив старший генерал ВПС США в Європі та Африці Джеймс Гекер, передає Air & Space Forces Magazine.

"F-16 не стануть золотою кулею, коли раптом у них з'являться, але тепер вони здобудуть перевагу в повітрі. Вони протистоять інтегрованим системам протиповітряної та протиракетної оборони... Це рухає їх на крок у правильному напрямку", - сказав він.

Варто підкреслити, що Західні союзники сигналізували про неминуче прибуття F-16 найближчими тижнями, але на сьогодні Україна не коментує, чи отримала їх. Плани обслуговування та озброєння цих літаків були менш ясними. 30 липня The Wall Street Journal повідомило, що Україна отримає:

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ракети "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM і AIM-9X Sidewinder;

протирадіаційні ракети AGM-88 HARM;

бомби великої дальності та малого діаметра JDAM.

"У них вони вже є", - сказав Гекер, очевидно, маючи на увазі боєприпаси "повітря-поверхня", хоча він не сказав, яку саме зброю Київ отримає для літаків.

"Вони їх просто скидають з Міг-29 і Су-24. Тепер у них буде можливість фактично випустити їх із літака, для якого вони були розроблені, що дасть їм більше можливостей змінювати цілі під час польоту", - наголосив генерал.

Видання повідомляє, що Україна встановила HARM на своїх літаках виробництва для націлювання на радіолокаційні об’єкти, але без можливості динамічно змінювати цілі. Удосконалені капсули націлювання зброї на F-16 дозволили б використовувати HARM більш гнучко з більшою точністю. Навіть базовий F-16 забезпечує модернізацію нинішніх українських літаків.

"Це збільшить можливості", - сказав Гекер.

В той же час, він не надав подробиць щодо планів України з ремонту. Відомо, що США та інші західні країни готують пілотів і технічне обслуговування F-16. Поки що цього фінансового року США планують підготувати загалом 12 українських пілотів, а також "десятки" персоналу для обслуговування.

"Ми розпочали цей перехід до західної зброї, до західної доктрини, до західного обладнання, і вони стануть набагато кращими партнерами, коли вони досягнуть усіх цих можливостей, які ми їм надаємо. Але це не буде миттєво. Мова йде про півдесятка або десятиліття, щоб досягти цього моменту. Але ми завели годинник, і я думаю, що це хороший початок", - сказав Гекер.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача Україні винищувачів F-16 - що відомо

Нагадаємо, 31 липня агентство Bloomberg з посиланням на анонімні джерела повідомило, що в Україну прибула перша партія винищувачів F-16. Точну кількість літаків не називають, однак ідеться про те, що їх поки небагато.

Також повідомлялось, що F-16 вже виконали перші бойові вильоти в повітряному просторі України. Але поки ні США, ні Україна офіційно прибуття довгоочікуваної авіації не підтверджують.

В той же час, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував надходження в Україну першої партії винищувачів F-16. За його словами, літаки вже в Україні.

Які країни обіцяли передати Україні F-16 / Інфографіка: Главред

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