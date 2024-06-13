Помста за Україну: як ЗСУ зможуть "покласти" енергетичну систему в РФ – експерт

Якщо ЗСУ вдасться знищити або нейтралізувати систему протиповітряної оборони Москви і області, то нам буде де розгулятися, каже експерт.

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ЗСУ зможуть "покласти" енергетичну систему в РФ за однієї умови / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Сили територіальної оборони ЗСУ

"Покласти" енергетичну систему Пітера і Москви в країні-агресорці Росії реально, однак є певне "але", заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар під час чату на Главреді.

"Реально. Але - за умови, що вдасться знищити засоби протиповітряної оборони, які прикривають Пітер і Москву. Ми пам'ятаємо кадри, як Шойгу тягав комплекси ППО і встановлював їх на різних адмінбудівлях, зокрема, на даху міноборони Росії. Тобто Москва прикрита кількома шарами захисту, але й ця система протиповітряної оборони не є ідеальною: наші дрони долітали до Москва-Сіті й завдавали ударів, але це не носило фатального характеру", - каже він.

Він наголосив, що якщо якимось дивом ЗСУ вдасться знищити або нейтралізувати систему протиповітряної оборони Москви і області, то тоді нам буде де розгулятися для вирішення деяких завдань.

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"Без цього все це буде виглядати марною тратою нашого запасу дронів, які можуть бути більш ефективно застосовані в інших регіонах РФ проти інших об'єктів. Адже територія Росії величезна, і її неможливо прикрити всю. І, власне кажучи, суцільного радіолокаційного поля на території Росії не було навіть за радянських часів. Тому ми б'ємо туди, де не прикрито, і бачимо, що в росіян не прикриті навіть стратегічні об'єкти, які мали б апріорі бути захищеними. Наприклад, системи раннього попередження про ракетні напади - загоризонтні радіолокаційні станції, яких ми вже кілька одиниць вразили по периметру РФ", - додає Михайло Гончар.

За його словами, росіяни стягнули в Москву і на лінію фронту основну масу засобів ППО звідусіль, бо думали, що по регіонах РФ ми не будемо бити.

"Це для нас відкриває вікно можливостей для знищення російської політичної інфраструктури, насамперед, звісно, військової. І є чимало об'єктів на території Росії, які існують там в одному екземплярі, наприклад, певні заводи. Тому важливо використовувати прогалини в російській ППО і наші можливості, щоб знищувати ці об'єкти", - підсумував експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по території РФ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України 5 червня завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ.

31 травня у Краснодарському краї РФ також прогриміли вибухи та спалахнула сильна пожежа. Станом на зараз в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що це черговий результат скоординованих дій Сил оборони.

До того ж, Україна збільшуватиме інтенсивність ударів по території країни-агресорки Росії, щоб знищувати воєнні цілі російських окупантів.

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