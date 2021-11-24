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Мертве немовля знайшли Запоріжжя: мати дитини повідомила про трагедію та зникла

24 листопада 2021, 09:31

Поліція зараз розшукує 26-річну жінку.

немовля, малюк, дитина
У Запоріжжі померло 5-місячне немовля / ua.depositphotos.com

У Запоріжжі на вул. Лізи Чайкіної у вівторок, 23 листопада, знайшли мертвим 5-місячного хлопчика. Правоохоронці розшукують матір хлопчика.

Про це повідомила прес-секретар Нацполіції Запорізької області Олена Лебединська, повідомляє "Суспільне".

До правоохоронців з інформацією про смерть дитини звернулася бабуся 5-місячного хлопчика.

"До чергової частини відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області по спецлінії "102" надійшло повідомлення про те, що в квартирі виявлено труп новонародженого. Причина смерті встановлюється", - повідомила Олена Лебединська.

Саме мати знайшла мертву дитину, подзвонила бабусі і втекла після цього. За попередніми даними, на тілі дитини ознак насильства не було. У поліції встановлюють обставини трагедії та розшукують 26-річну матір хлопчика.

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Раніше повідомлялося, що в Тернопільській області копи відшукали жінку, яка в селищі Товсте Чортківського району посеред вулиці кинула немовля. Як кажуть у поліції, затримана-31-річна місцева жителька, яка разом з чоловіком виховує чотирьох дітей. Свій вчинок жінка пояснила післяпологовою депресією.

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Автор: Сергій Кущ
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новини Запоріжжя поліція дитина
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