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Мером Харкова став Ігор Терехов: з'явилися результати виборів

1 листопада 2021, 21:22

На посаду мера Харкова претендували 10 кандидатів.

Ігор Терехов
Ігор Терехов / Вікіпедія

Харківська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів мера Харкова.

На посаду мера претендували 10 кандидатів, у тому числі Ігор Терехов та Михайло Добкін.

Як повідомили на брифінгу ТВК, Ігор Терехов набрав 50,66% голосів. За нього проголосували 146 240 жителів Харкова.

Таким чином, вибори мера Харкова відбулися в один тур.

Явка виборців у Харкові була рекордно низькою і склала 28,6%, тоді як у 2015 році на місцевих виборах явка склала 45,5% виборців.

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Як голосували в Харкові за мера:

  • Віктор Величков - 1 033,
  • Михайло Добкін - 82 008,
  • Дмитро Маринин - 2 545,
  • Аліна Мустафаєва - 9 151,
  • Костянтин Немічов - 20 295,
  • Володимир Плетньов - 8 106,
  • Сергій Ряполов - 1 267,
  • Олександр Скорик - 15 462,
  • Денис Ярославський - 5 660.

Хто такий Ігор Терехов

Терехов народився в Харкові в 1967 році. Закінчив місцевий інженерно-будівельний інститут за спеціальністю Промислове і цивільне будівництво в 1990 році.

У 2006 році здобув ще одну освіту в Харківському інституті управління при Президентові України.

Спочатку кандидат працював на підприємствах, пов'язаних з виготовленням кондиціонерів.

З 1999 року по 2006 рік був головою управління з питань підприємництва, начальником управління споживчого ринку Харківської міської ради.

З 2007 року - заступник голови Харківської облдержадміністрації.

З 2010 року - заступник Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

З 2015 року - перший заступник Кернеса.

Терехов став секретарем Харківської міської ради в 2020 році. Тоді ж і виконує обов'язки мера Харкова після смерті Геннадія Кернеса.

На вибори балотувався від партії "Блок Кернеса - успішний Харків!".

Відзначимо, офіційно ім'я переможця повинні оголосити в друкованих ЗМІ не пізніше, ніж через 5 днів після підрахунку голосів.

viber
мер Харкова
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