Мером Харкова став Ігор Терехов: з'явилися результати виборів

На посаду мера Харкова претендували 10 кандидатів.
Харківська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів мера Харкова.
На посаду мера претендували 10 кандидатів, у тому числі Ігор Терехов та Михайло Добкін.
Як повідомили на брифінгу ТВК, Ігор Терехов набрав 50,66% голосів. За нього проголосували 146 240 жителів Харкова.
Таким чином, вибори мера Харкова відбулися в один тур.
Явка виборців у Харкові була рекордно низькою і склала 28,6%, тоді як у 2015 році на місцевих виборах явка склала 45,5% виборців.
Як голосували в Харкові за мера:
- Віктор Величков - 1 033,
- Михайло Добкін - 82 008,
- Дмитро Маринин - 2 545,
- Аліна Мустафаєва - 9 151,
- Костянтин Немічов - 20 295,
- Володимир Плетньов - 8 106,
- Сергій Ряполов - 1 267,
- Олександр Скорик - 15 462,
- Денис Ярославський - 5 660.
Хто такий Ігор Терехов
Терехов народився в Харкові в 1967 році. Закінчив місцевий інженерно-будівельний інститут за спеціальністю Промислове і цивільне будівництво в 1990 році.
У 2006 році здобув ще одну освіту в Харківському інституті управління при Президентові України.
Спочатку кандидат працював на підприємствах, пов'язаних з виготовленням кондиціонерів.
З 1999 року по 2006 рік був головою управління з питань підприємництва, начальником управління споживчого ринку Харківської міської ради.
З 2007 року - заступник голови Харківської облдержадміністрації.
З 2010 року - заступник Харківського міського голови Геннадія Кернеса.
З 2015 року - перший заступник Кернеса.
Терехов став секретарем Харківської міської ради в 2020 році. Тоді ж і виконує обов'язки мера Харкова після смерті Геннадія Кернеса.
На вибори балотувався від партії "Блок Кернеса - успішний Харків!".
Відзначимо, офіційно ім'я переможця повинні оголосити в друкованих ЗМІ не пізніше, ніж через 5 днів після підрахунку голосів.