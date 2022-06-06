Погрози нових ракетних обстрілів: Данілов відповів на шантаж Путіна

Олексій Данілов оцінив нові погрози Володимира Путіна / Колаж УНІАН

Секретар Ради національної безпеки на оборони Олексій Данілов прокоментував погрози президента РФ Володимира Путіна щодо нових ракетних обстрілів України.

Як підкреслив він у коментарі Каналу 24, він нагадав про те, що війна РФ проти України триває.

"У нас йде війна. Я не знаю, до чого призводять ці його (Путіна – ред.) "лякалки", – сказав Данілов.

Секретар РНБО пояснив, що Путін пропонує, щоб Україна здалася і підписала капітуляцію. За його словами, якби у ЗСУ було достатньо коштів для того, щоб захищатися, це значно нам допомогло б вибити ворога з окупованих територій.

"Я категорично проти таких подій і вважаю, що капітуляцію повинна підписувати зовсім інша країна. Це моя публічна позиція. А те, що Путін може своїми ракетами пошкоджувати будь-яке наше місто, на жаль, це факт", - додав Данилов.

Нові погрози Володимира Путіна

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін пригрозив нанесенням нових ракетних ударів по території України.

В інтерв'ю, опублікованому росЗМІ, він заявив, що РФ зробить відповідні висновки, якщо захід буде поставляти Україні ракети дальньої дії.

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