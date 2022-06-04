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Там 60 дітей ховалися: люта реакція Зеленського на обстріл Святогірської лаври

4 червня 2022, 18:37

Президент України Володимир Зеленський вимагає виключення Росії з ЮНЕСКО через численні атаки на об'єкти української культурної та історичної спадщини.

Лавра, Зеленський
Зеленський люто прокоментував обстріл Святогірської лаври / скріншот з відео / УНІАН

Російські окупанти в черговий раз завдали ракетно-бомбового удару по Святогірській лаврі (Донецька область) - цього разу виявився знищений легендарний Всіхсвятський скит. З гучним засудженням блюзнірського бузувірства росіянин виступив президент України Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Український лідер пише, що окупанти піддавали загрозі життю близько трьохсот мирних жителів (у тому числі десятки дітей, які разом з дорослими ховалися в Святогірській Лаврі від нещадних обстрілів агресорів).

"Російська артилерія сьогодні знову вдарила по Святогірській лаврі в Донецькій області. Знищено Всіхсвятський скит. Він був освячений ще в 1912 році. Вперше його зруйнували за часів радянської влади. Згодом відбудували. І ось його спалила російська армія. На цьому ж тижні, в середу, Російські снаряди розірвалися прямо в келіях ченців лаври. Четверо людей загинули, ще четверо - важко поранені. Святогірськ знаходиться під вогнем ще з травня", - написав президент.

Зеленський впевнений, що навмисно обстрілювали Святогірську лавру, на території якої немає ніяких українських військовослужбовців, а тільки мирні люди.

"Окупанти точно знають, який об'єкт обстрілюють. Вони знають, що на території Святогірської лаври немає військових цілей. Знають, що там ховаються від бойових дій близько 300 мирян, у тому числі 60 дітей. Але все одно російська армія обстрілює лавру, як і весь Донбас. Як і будь-яку іншу територію і будь-який інший об'єкт України, до якого може дотягнутися. Їм байдуже, що саме перетворювати на руїни", ‒ підсумував він.

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Нагадаємо, раніше голова Донецької ОДА Павло Кириленко заявив про те, що на Донеччині російські окупанти обстріляли Авдіївку забороненими фосфорними боєприпасами. В результаті обстрілу місцева школа вигоріла дотла.

Пізніше в Сєвєродонецьку, що на Луганщині, російські окупанти обстріляли машину швидкої допомоги, в якій перевозили поранену 58-річну жінку. Як заявив керівник ЛОДА Сергій Гайдай, у старому районі Сєвєродонецька правоохоронці виявили поранену 58-річну жінку. Полісмени зателефонували до служби швидкої медичної допомоги.

Медики забрали жінку і відвезли в лікарню, проте по дорозі до дороги прорвалася група російських військових. Окупанти негайно обстріляли машину швидкої допомоги.

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Автор: Єгор Бунін
Володимир Зеленський Святогірськ новини України новини Донбасу
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