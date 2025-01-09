"Міняйте роботу": нардеп зашкварився дивною порадою щодо низьких зарплат

Анатолій Костюх дорікнув українцям за те, що вони нібито користуються "пільгами", до числа яких він зарахував медицину й освіту.

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Анатолій Костюх відзначився дивною пропозицією / Колаж: Главред, фото: Facebook/anatolii.kostiukh, sud.ua

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Анатолій Костюх порадив українцям змінювати роботу

Нардеп дорікнув українцям за те, що вони нібито користуються "пільгами"

Відповідаючи на запитання про низькі зарплати в Україні, народний депутат від фракції "Слуга народу" Анатолій Костюх порадив українцям змінювати роботу.

Про це народний обранець написав у себе в Facebook, відповідаючи на одне із запитань користувачів.

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Зокрема, користувач Pavel Gook запитав у Костюха про те, коли українцям чекати на підвищення зарплат до рівня країн ЄС на тлі зростання тарифів до європейського рівня.

"Газ дорожчатиме, і про електрику теж говорять. А коли розмір зарплат піднімуть до рівня ЄС", - задався він питанням.

У відповідь нардеп не знайшов нічого кращого, як порадити українцю шукати нову роботу.

"Тут варто звернутися до свого роботодавця, або ж змінити роботу на таку, де умови праці та зарплата Вас влаштовуватиме", - написав він у відповідь.

/ Facebook/anatolii.kostiukh

Зазначимо, що дивна відповідь нардепа викликала шквал обурення, яке користувачі виплеснули в коментарях у його соцмережах. Зокрема, вони задавалися питанням про те, на яку роботу поміняти своє заняття захисникам України, вчителям, медикам та іншим працівникам соціальної сфери.

Однак це не зупинило нардепа, і він у своїх коментарях продовжив докоряти українцям за те, що вони нібито користуються "пільгами", до числа яких він зарахував медицину, освіту, рятувальні служби та служби правопорядку.

/ Facebook/anatolii.kostiukh

Додамо, що згідно з декларацією Костюха, його річна зарплата становила 626 414 грн. Нардеп також мав 350 000 грн і 32 000 доларів готівкою, а ще понад 19 тисяч грн тримав на картці.

Нагадаємо, раніше нардеп від Слуги народу Євген Брагар у телеефірі порадив пенсіонерці продати собаку "елітної породи", щоб отримати можливість заплатити за комуналку. Після цього в соціальних мережах розгорілося бурхливе обговорення, при цьому багато хто розкритикував і висміяв таку пораду депутата.

Як повідомляв Главред, Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до семи років за зберігання дров без необхідної документації.

Раніше повідомлялося про те, що народний депутат Ігор Кривошеєв закликав українських чоловіків не тікати від мобілізації, а охочим уникнути армії порадив "перепливати Тису".

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Анатолій Костюх Народний депутат України 9-го скликання від "Слуги народу". Член комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України. Працював ведучим програм, журналістом, головним редактором газети "Срібна Земля". Працював спеціалістом із комунікації в Управлінні поліції охорони в Закарпатській області.

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