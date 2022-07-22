Мріяв захопити Казахстан після України: ЗСУ відправили на "концерт Кобзона" нахабного окупанта

ЗСУ відправили на "концерт Кобзона" чергового окупанта / УНІАН, Анатолій Штефан

Бійці ЗСУ знищили Євгенія Сидорова - російського окупанта з Курганської області, який мріяв після України йти "завойовувати Казахстан". Про це повідомив полковник ЗСУ і блогер Анатолій Штефан ("Штірліц").

За його даними, 43-річний окупант був убитий ВСУ всього лише через місяць після підписання контракту. Штефан також опублікував фото знищеного окупанта і скрін його коментаря про мрії захопити Казахстан.

"Після України ми повернемо Північний Казахстан, а точніше Південний Сибір, назад нам до складу Росії", ‒ писав Сидоров. І це виглядає особливо іронічно на тлі того, що він закінчив всього лише середню школу, а потім, після служби кулеметником в армії, працював охоронцем.

За версією окупантів-чиновників, Сидоров "присвятив життя служінню Батьківщині, мужньо стояв на її захисті, з честю забезпечував недоторканність її інтересів і до кінця залишався вірним військовому обов'язку". Але 9 липня його остаточно ліквідували українські бійці.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вже на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 25 лютого 2022 року - під Києвом ЗСУ ліквідували полковника поліції Ігоря Мурзіна. Однак в РФ тіло замкомандира Кузбаського спецзагону швидкого реагування (СОБР) окупанти відправили більше ніж через чотири місяці.

Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Журналіст Роман Цимбалюк писав, що Кенс загинув у результаті удару по пунктах управління і складам ЗС РФ в Херсонській області.

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