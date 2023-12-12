На фронті загинув один з творців "Захара Беркута" та "Кіборгів" Руслан Володін

Українська кіноспільнота переживає глибоку втрату.

https://glavred.net/stars/na-fronte-pogib-odin-iz-sozdateley-zahara-berkuta-i-kiborgov-ruslan-volodin-10524515.html Посилання скопійоване

Помер Руслан Володін / колаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/ukrainefilmagency

Фільммейкер Руслан Володін героїчно загинув, захищаючи Україну від окупанта зі зброєю в руках. Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Причини смерті героя не розголошуються. Також не оголошують напрямок фронту, на якому працівник кіноіндустрії зустрів свою смерть.

Між тим відомо, що Володін з перших днів повномасштабної війни брав участь в обороні Київщини, пізніше воював на Харківщині та під Бахмутом. Мав звання лейтенанта, командував ротою вогневої підтримки.

відео дня

Руслан Володін залишив помітний слід у сучасній українській кіноіндустрії, адже брав участь над створенням таких фільмів і серіалів, як "Захар Беркут", "Кіборги", "Сторожова застава", "Незламна", "Нюхач" та ін.

На смерть Руслана Володіна, а також його колег по кіноіндустрії, акторів Василя Кухарського та Андрія Павленка, відреагувала легенда українського кіно і театру - акторка Ада Роговцева. "Театральна спільнота, кіноспільнота захлинулись плачем. Спочивайте, діти… Дякую, що боронили нас. Вічна вдячна пам‘ять вам. Вічний нестерпний біль", - пише артистка.

Раніше стало відомо про смерть головного героя фільму "Максим Оса і золото Песиголовця", актора Василя Кухарського. 42-річний артист отримав важке поранення на фронті.

Також Перший український театр для дітей та юнацтва повідомив про смерть української зірки фільму "Д'артаньян і три мушкетери", актора Сергія Кустова.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.