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МАУ різко підвищили ціни на авіаквитки

22 лютого 2022, 19:45

Висока вартість квитків помічена за тимчасово скасованими напрямками.

Боїнг, МАУ
МАУ накрутило ціни на авіаквитки / Reuters

Квитки на заміщені МАУ рейси за тимчасово скасованими напрямками компанії Lufthansa в Женеву продають за шокуючими цінами, які здивували користувачів соцмереж.

Як свідчить інформація в Телеграм-каналі avianews.com, вартість квитка становить від 19,793 грн.

"Ще вчора президент МАУ прогнозував, що ціни особливо підвищуватися не будуть. Ціна на найближчий доступний рейс Київ-Женева, в одну сторону", - сказано в повідомленні.

Вартість рейсу - від 25 тисяч гривень за економ.

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За такими цінами квитки нібито продає МАУ

Як відомо, на вихідних скасували рейси Lufthansa в Україну. Тому Міністерство інфраструктури попросило українські авіакомпанії запустити додаткові рейси за маршрутами німецького перевізника. Таким чином скасовані рейси Lufthansa довелося виконувати МАУ. Однак на той момент керівництво компанії запевнило, що не бачить підстав для зростання цін на квитки для пасажирів.

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"МАУ починає продаж квитків на Мюнхен і Женеву для забезпечення авіасполучення, яке тимчасово не може виконувати Lufthansa Group. Крім цього МАУ збільшує ємність повітряних суден за даними маршрутами", - розповіли в авіакомпанії.

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Такі ціни зафіксували в соцмережах

Повітряний простір з Україною

Німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила Всі рейси до Києва і з Києва з 21 по 28 лютого.

На тлі цього, авіакомпанія МАУ додасть кількість рейсів на міжнародних напрямках. Це пов'язано з тимчасовим припиненням іноземних перевізників рейсів в Україну, повідомив президент авіакомпанії МАУ Євгенія Дихне.

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