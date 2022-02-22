МАУ різко підвищили ціни на авіаквитки

Висока вартість квитків помічена за тимчасово скасованими напрямками.
Квитки на заміщені МАУ рейси за тимчасово скасованими напрямками компанії Lufthansa в Женеву продають за шокуючими цінами, які здивували користувачів соцмереж.
Як свідчить інформація в Телеграм-каналі avianews.com, вартість квитка становить від 19,793 грн.
"Ще вчора президент МАУ прогнозував, що ціни особливо підвищуватися не будуть. Ціна на найближчий доступний рейс Київ-Женева, в одну сторону", - сказано в повідомленні.
Вартість рейсу - від 25 тисяч гривень за економ.
Як відомо, на вихідних скасували рейси Lufthansa в Україну. Тому Міністерство інфраструктури попросило українські авіакомпанії запустити додаткові рейси за маршрутами німецького перевізника. Таким чином скасовані рейси Lufthansa довелося виконувати МАУ. Однак на той момент керівництво компанії запевнило, що не бачить підстав для зростання цін на квитки для пасажирів.
"МАУ починає продаж квитків на Мюнхен і Женеву для забезпечення авіасполучення, яке тимчасово не може виконувати Lufthansa Group. Крім цього МАУ збільшує ємність повітряних суден за даними маршрутами", - розповіли в авіакомпанії.
Повітряний простір з Україною
Німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила Всі рейси до Києва і з Києва з 21 по 28 лютого.
На тлі цього, авіакомпанія МАУ додасть кількість рейсів на міжнародних напрямках. Це пов'язано з тимчасовим припиненням іноземних перевізників рейсів в Україну, повідомив президент авіакомпанії МАУ Євгенія Дихне.
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