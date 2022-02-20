МАУ збільшить кількість рейсів через масові зупинки польотів

МАУ збільшує кількість рейсів в Україну / Reuters

Авіакомпанія МАУ додасть кількість рейсів на міжнародних напрямках. Це пов'язано з тимчасовим припиненням іноземних перевізників рейсів в Україну, повідомив президент авіакомпанії МАУ Євгенія Дихне в Facebook.

"Ми продовжимо обслуговувати всі наші ключові Європейські авіамаршрути, а у зв'язку зі скасуванням інших перевізників - збільшимо ємності. Зокрема наступного тижня ми будемо продовжувати виконувати польоти в Париж, Амстердам, Мюнхен, Мілан, Женеву і Прагу", - написав він.

Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені до лікарні.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.