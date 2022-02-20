Відразу три відомі авіакомпанії скасували польоти в Україну

Польоти в Україну / Reuters

Скандинавська авіакомпанія SAS скасувала щотижневий рейс Осло-Київ у вівторок, 22 лютого, через ситуацію з безпекою.

Авіакомпанія не літатиме в повітряному просторі України до 27 лютого, а рішення про рейс 1 березня буде прийнято пізніше, додав представник SAS.

Крім того, авіакомпанії Austrian Airlines і Swiss оголосили про припинення більшості рейсів в Україну на тлі зростання напруженості в регіоні, пише Reuters.

Austrian Airlines літає з Відня до Києва, Львова та Одеси. У пресслужбі авіакомпанії повідомили, що зупиняють рейси до Києва та Одеси до кінця лютого. Рейси Відень-Львів авіакомпанія продовжить у звичайному режимі, зазначили у прес-службі.

Swiss призупинить польоти за своїм єдиним маршрутом в Україну Київ-Цюріх з 21 по 28 лютого, розповіли в пресслужбі авіакомпанії. В авіакомпанії підкреслили, що також відмовилися від використання повітряного простору України для транзитних рейсів.

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Повітряний простір з Україною

Німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила всі рейси до Києва і з Києва з 21 по 28 лютого.

На тлі цього, авіакомпанія МАУ додасть кількість рейсів на міжнародних напрямках. Це пов'язано з тимчасовим припиненням іноземних перевізників рейсів в Україну, повідомив президент авіакомпанії МАУ Євгенія Дихне.

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