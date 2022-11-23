Матір дістали з-під уламків, немовля загинуло: що відомо про обстріл РФ пологового будинку у Вільнянську

В результаті ракетного удару по пологовому відділенню загинув хлопчик, який народився два дні тому. Мати залишилася жива. Також постраждали ще два лікарі.
У ніч на 23 листопада російська окупаційна армія вдарила ракетами С-300 по пологовому відділенню лікарні у Вільнянську Запорізької області.
Як повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
В результаті ракетного удару по пологовому відділенню загинув хлопчик, який народився два дні тому. Мати залишилася жива.
Також постраждали ще два лікарі. Один медик у важкому стані.
На місці працюють ДСНС, тривають роботи з розбору завалів.
В МВС уточнили, що росіяни розбомбили двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення, яке розташовувалося на території місцевої лікарні. Там знаходилася одна породілля з новонародженою дитиною, а також лікар.
"Внаслідок атаки немовля 2022 року народження загинуло, жінку та лікаря підрозділами ДСНС врятовано з-під уламків будівлі. За попередньою інформацією, під завалами більше нікого немає", — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Главред, 11 листопада у Миколаєві прогриміли вибухи, перед цим була оголошена повітряна тривога. Окупанти вдарили по житлових будинках, є загиблі і постраждалі.
17 листопада в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. У кількох областях пролунали вибухи. За попередніми даними, окупанти запустили по Україні не лише ракети, а й іранські дрони-камікадзе.
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