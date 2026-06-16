Масований обстріл України мав приховану мету: в ISW викрили задум Путіна

Аналітики вважають, що Путін намагається приховати власну слабкість.

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Удари по Україні мають приховану мету / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ДСНС, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Масований удар РФ по Україні мав не лише військову мету

Путін намагається створити ілюзію домінації Кремля

Удари покликані приховати вразливість Росії

Країна-агресор Росія у ніч проти 15 червня завдала руйнівного масованого удару по Україні. Атака несе не лише військовий розрахунок, а й має приховану мету. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що за даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни випустили по Україні 70 ракет та 611 безпілотників різних типів.

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Аналітики переконані, що за цим масштабним нальотом стоїть не лише суто військовий розрахунок, а диктатор Володимир Путін переслідує приховану політичну та психологічну мету.

"ISW продовжує оцінювати, що президент Росії Володимир Путін застосовує масовані пакети ударів по Києву, намагаючись зламати волю України до боротьби, а також приховати власну слабкість", - йдеться у звіті.

У ISW підкреслюють, що за допомогою кривавого терору диктатор намагається замаскувати свою неспроможність захистити територію самої Росії, зокрема і російську столицю, від глибоких та болючих ударів з боку України.

"Масовані обстріли українського тилу мають створити для внутрішнього російського споживача ілюзію повної домінації Кремля, яка насправді є крихкою", - додали аналітики.

Росія змінює тактику обстрілів

Керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук заявляв, що Росія змінила підхід до підготовки ударів. Зокрема, Кремль дедалі частіше поєднує військові дії з інформаційним впливом, супроводжуючи можливі атаки гучними заявами.

За його словами, це створює додатковий психологічний тиск і посилює напругу серед населення.

"Як правило, підготовка розпочинається, за 48 – 72 години має бути удар. Три доби минає, і вони закриваються. Відбій тривоги. Минає декілька днів, вони починають проводити знову та знову підготовку, але удар не відбувається. Він стається на третій раз. Це свідома тактика для того, щоб українці були в очікувані неминучого жаху, а це страшніше, чим сам жах", - пояснив він.

Масований удар по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, масована ракетна атака країни-агресора РФ у ніч на 15 червня зачепила майже всі райони Києва. Відомо про щонайменше 35 поранених. Серед них – дві дитини 5 і 6 років, а також вагітна жінка. 5 людей загинули.

Також російська окупаційна армія близько 30 разів атакувала п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами. Понівечені підприємства, коледж та інфраструктура.

Крім того, російські окупанти атакували Національний заповідник "Києво-Печерська лавра". Один із "Шахедів" влучив у вівтарну частину Успенського собору - Стефанівський приділ. Під час повторної атаки була пошкоджена Башта Іоанна Кушника.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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