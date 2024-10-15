Масовані обстріли РФ по енергетиці: в РНБО назвали ймовірний період

Наміри ворога знищити економіку України не досягають мети.

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Українцям варто готуватись до обстрілів / Колаж: Главред, фото: ДСНС Одещини, фото УНІАН

Вже із початком осінньо-зимового періоду, ворог відновить масовані удари по містам нашої країни. З цього приводу Україна вже активно готується. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві у вівторок.

"З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", - сказав Литвиненко.

Як підкреслив секретар Ради національної безпеки та оборони, українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення. За його словами, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети.

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Хто такий Олександр Литвиненко Український учений, державний діяч, генерал-майор запасу. З 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року - заступник Секретаря РНБО. З 13 серпня 2019 до 23 липня 2021 року - директор Національного інституту стратегічних досліджень. З 23 липня 2021 року призначений головою Служби зовнішньої розвідки. З 26 березня 2024 року - Секретар РНБО, пише Вікіпедія.

За уточненою інформацією Генштабу, лише за один вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 44 авіаційних удари, задіявши 78 КАБів.

"Крім цього, здійснив 3059 обстрілів, 123 з них – із РСЗВ. Російський агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Рев’якіне, Будівельне, Соснівка, Гарбузи, Ківшарівка, Новоосинове, Горохуватка, Закітне, Сіверськ, Торецьк, Петрівка, Михайлівка, Іллінка, Новодарівка, Курахове, Берестки, Зелене Поле, Шахтарське, Мала Токмачка, Щербаки, Козацьке", - йдеться у зведенні Генштабу.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Останні обстріли Росії - що відомо

Як відомо, сьогодні РФ вдарила по Україні десятками ракет і дронів. Українські Сили протиповітряної оборони збили 12 із 17 ворожих ударних безпілотників, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

На жаль, у Миколаєві пролунали близько 7 вибухів. Окупанти атакували місто, за попередніми даними, ракетами типу С-300. Внаслідок російської атаки поранено 11 осіб, дехто - у важкому стані. Одна людина загинула.

Водночас експерт дав відповідь, як Україна добиває літаки РФ, які "кошмарять" цивільне населення. Як відомо, наш потенціал протиповітряного захисту збільшився.

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