Маленька донечка не зможе обійняти тата: росіяни вбили українського командира

Командир Роман Принда з позивним "Танчик" загинув під Конотопом на Сумщині.

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В Сумській області загинув український командир Роман Принда / Коллаж: Главред, фото: Facebook

Російські окупанти вбили українського військового Романа Принда, який пройшов Іловайський котел. Про це заявили у фейсбук-сторінці Грабовецько-Дулібівської територіальної громади.

Роман Принда мав позивний "Танчик". Він народився 14 лютого 1987 року у селі Малі Дідушичі Стрийської громади. У 2014 році він пішов на фронт захищати Україну від російських окупантів. Чоловік пройшов через Іловайський котел та вижив.

"Танчик" був командиром відділення 33-го окремого стрілецького батальйону у складі 116 бригади. Чоловік загинув 15 березня цього року на Сумщині. Він виконував бойове завдання на околиці населеного пункту Брусків Конотопського району області.

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"У воїна залишились батьки, сестри, дружина та маленька донечка Анастасія. Щиро співчуваємо рідним та близьким! Вічна та світла пам'ять! Сумуємо всією громадою", - йдеться у повідомленні.

Іловайська трагедія Наприкінці серпня 2014 року бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили у командування підкріплення. Однак, за словами бійців, підмога так і не надійшла. Тим часом російські військові обстріляли коридор, по якому за домовленістю повинні були виходити українські бійці. Українські військові зазнали значних втрат. За інформацією Генеральної прокуратури України, загинули 366 українських вояків, 429 дістали поранень, 300 потрапили в полон, близько 160 вважаються зниклими без вести. За даними військових експертів, кількість загиблих може становити до двох тисяч. Крім того, ВСУ зазнали втрат в озброєнні і військовій техніці на суму 300 млн грн. У серпні 2018 року Організація Об'єднаних Націй до четвертої річниці кривавих боїв за Іловайськ представила на суд громадськості свій звіт про порушення прав людини під час подій серпня 2014 року на Донбасі. Він ґрунтується на 80 інтерв'ю з цивільними Іловайська та прилеглих сіл, а також з колишніми військовополоненими. У доповіді ООН наводяться свідчення, що деяких українських військовослужбовців і добровольців, поранених в бою, бойовики добивали на полі бою.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув воїн з Чернігівщини Григорій Мелащенко, який повернувся в Україну з заробітків на початку повномасштабного вторгнення та став на захист Батьківщини.

Також раніше повідомлялося, що на фронті загинув "український Еней", актор Федінчук. У боротьбі з російськими загарбниками 22 січня на фронті загинув боєць ЗСУ, 31-річний актор Рівненського драмтеатру Володимир Федінчук.

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