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"Люди налякані": інфекціоніст пояснив, чому українці не поспішають робити щеплення від коронавірусу

29 жовтня 2021, 13:08

Вакцинація – це необхідна річ, без неї у медичній системі настане колапс, і не вистачатиме місця хворим

В Україні відкрився перший центр масової вакцинації від COVID-19
Без вакцинації в медичній системі настане колапс / УНІАН

В Україні щодня фіксують рекордні показники захворюваності коронавірусом. Попри це, українці не поспішають робити щеплення. Як приклад наводяться європейські показники вакцинації – близько 70%, в ОАЕ щеплено практично все населення – 98%, тоді як в Україні ця цифра дуже низька – 18%.

За словами лікаря-інфекціоніста Михайла Річняк низький рівень вакцинації обумовлений великою компанією проти вакцинації. Людей лякають міфами про те, що після вакцинації до них прилипають копійки. Тож люди просто налякані, читати літературу вони не хочуть їм краще подивитися новини і послухати про скандали і не вакцинуватися

"Поки трагедія не приходить у сім’ю, люди не йдуть вакцинуватися. Але після цього, я впевнений, у 99% випадків усі вакцинуються, бо люди бачили, як їх родичі потрапляли до лікарні, як вони мучилися, як стараються лікарі, а врятувати людину усе одно не вийшло", – говорить медик.

За словами Річняка, людям треба пояснити, що вакцина – це добро.

"Ми ж усі були вакциновані проти туберкульозу, проти поліомієліту. Вакцину придумали розумні люди, щоб люди жили. Ніхто ж не говорить про те, що люди не жили до 70-80 років, коли вакцин ще не було і було багато інфекційних захворювань, від яких люди вмирали, але вакцина їх поборола. "Іспанкою" до появи коронавірусу хворіли ледь не кожен рік, але після вакцини такої високої смертності від неї вже не було", – говорить він.

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Інфекціоніст зазначив, що без вакцинації в медичній системі настане колапс, і не буде вистачати місця хворим. Це єдиний захист і ніякого іншого у всьому світі просто не існує.

Читайте повну версію інтерв'ю Главреда з Михайлом Річняком.

В Україні – знову рекордна кількість нових хворих

Зазначимо, що в Україні знову зросла кількість нових випадків коронавірусу. За 28 жовтня діагноз COVID-19 поставили 26 870 людям, зафіксували 648 летальних випадків.

У країні не залишилося жодної "зеленої" області. Лише у 2 дотримуються "жовтих" карантинних обмежень – на Закарпатті та Кіровоградщині. У переліку "помаранчевих" – 15 регіонів, ще 8 – вже "червоні".

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