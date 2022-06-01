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Кулеба назвав головний недолік шостого пакету санкцій

1 червня 2022, 21:21

Чиновник упевнений, що умови введення нових обмежень порушують стовідсоткову єдність всього Європейського Союзу.

Дмитро Кулеба
Кулеба пояснив, що не так з шостим пакетом санкцій ЄС / Reuters

Головний недолік антиросійського пакету санкцій ЄС полягає в тому, що в ньому є винятки для певних країн, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулебапід час телемарафону.

"Рішення (по шостому пакету санкцій-ред.) є і це дуже добре. Небезпечний прецедент в тому, що це рішення створило окремий режим для країн, які отримують нафту по Південній гілці нафтопроводу "Дружба". Це - Угорщина, Чехія, Словаччина. Небезпека в тому, що тепер обговорюючи будь-які санкції створюється прецедент, коли для певних країн є окремий режим", - підкреслив глава дипломатичного відомства.

Чиновник упевнений, що умови запровадження нових обмежень порушують стовідсоткову єдність всього ЄС. Тому в майбутньому потрібно буде працювати над тим, щоб у сьомому пакеті санкцій проти РФ не було подібних винятків.

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

План Євросоюзу щодо нових санкцій проти РФ має на увазі перелік обмежень. Серед них заборона для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк.

Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

Санкції заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України.

8 травня посли країн Євросоюзу не домовилися щодо шостого пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту. Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

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війна в Україні санкції проти Росії військова агресія РФ Дмитро Кулеба
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