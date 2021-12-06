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Ляшко сам себе вакцинував

6 грудня 2021, 19:19

Міністр сам собі зробив щеплення.

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Віктор Ляшко зробив щеплення від грипу / соцмережі

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко особисто і самостійно вакцинувався від грипу.

Він сам зробив собі щеплення і повідомив про це на своїй сторінці в Facebook.

"Вакцинувався від грипу. Для мене це щорічне щеплення вже традиційне. Роблю її я самостійно і своїй родині", - написав міністр.

Також Ляшко розповів, що в поточному році вакцинувався пізніше, ніж зазвичай. Це він пояснив тим, що очікував, коли всі закуплені партії вакцини проти грипу доставлять в регіони.

Тим часом, Ляшко зазначив, що в 2021 році Україна закупила понад 180 тисяч доз препарату.

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"Вони будуть використані для вакцинації від грипу осіб з груп ризику, в тому числі медпрацівників, людей старше 60 років, військових і педагогів. Ми також домовилися і отримали 30 тисяч доз вакцин для профілактики грипу серед медичних працівників безкоштовно в рамках механізму PIVI", - зазначив глава МОЗ.

Нагадаємо, людина може одночасно інфікуватися і грипом, і COVID-19. При цьому, симптоми можуть накластися один на одного, і це істотно погіршить ситуацію з подальшим лікуванням. Тому дуже важливо якомога швидше звертатися в лікарню. Про це розповіла лікар-анестезіолог КП " лікарня 2 ім. Павлусенка " Житомирської міської ради Дар'я Симчук.

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