Лікар розповіла, чи можна одночасно заразитися грипом і "ковідом"

За словами експерта, при будь-яких симптомах слід негайного звертатися за медичною допомогою.
Людина може одночасно інфікуватися і грипом, і COVID-19. При цьому, симптоми можуть накластися один на одного, і це істотно погіршить ситуацію з подальшим лікуванням. Тому дуже важливо якомога швидше звертатися в лікарню.
Про це розповіла лікар-анестезіолог КП "Лікарня 2 ім. Павлусенка" Житомирської міської ради Дар'я Симчук, пише Telegram-спільнота "Коронавірус Інфо".
"Найчастіше в такому випадку симптоми обох вірусів накладаються один на одного. Лікування відбувається відповідно до наявних протоколів і багато в чому залежить від тяжкості інфекції, загального стану і наявних супутніх патологій і ризиків кожного окремого пацієнта", - зазначила лікар.
Також, за її словами, важливо звертатися до фахівця через особливості фізіологічної картини. Медик виходячи з діагнозу і попередніх перенесених захворювань, складе необхідний план лікування.
Симчук закликала вакцинуватися і від коронавірусу, і від грипу і нагадала, що щеплення проти останнього робиться раз на рік. Вакцину можна купити в аптеці.
Нагадаємо, на території України за добу 5 грудня було зроблено 70 797 щеплень проти COVID-19. Показники знизилися більш ніж на третину в порівнянні з даними на 4 грудня і зараз в три рази менше, ніж минулої п'ятниці. Перше щеплення зробили 27 161 чоловік, другу дозу отримали 43 636 людей. Найбільше використовувався препарат Pfizer-34 558 уколів, а вакциною AstraZeneca за минулі 24 години не прищеплювалися.
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