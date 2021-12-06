В Україні знизилися темпи вакцинації: щеплень проти COVID-19 стало втричі менше

В Україні за добу 5 грудня зробили 70 797 щеплень / УНІАН

На території України за добу 5 грудня було зроблено 70 797 щеплень проти COVID-19. Показники знизилися більш ніж на третину в порівнянні з даними на 4 грудня та наразі в три рази менше, ніж минулої п'ятниці. Перше щеплення зробили 27 161 чоловік, другу дозу отримали 43 636 людей. Найбільше використовувався препарат Pfizer - 34 558 щеплень, а вакциною AstraZeneca за минулі 24 години не прищеплювалися.

Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я в понеділок, 6 грудня. У відомстві вказують, що вчора в рамках кампанії з імунізації були задіяні 472 мобільні бригади. Працювали 2 926 пунктів щеплення та 473 центри вакцинації проти COVID-19.

Кількість щеплень від коронавірусу в Україні за 5 грудня

Загальна кількість щеплень за добу 5 грудня – 70 797. Це більш ніж на третину менше за показники, які фіксувалися 4 грудня, і в три рази менше, ніж минулої п'ятниці.

Якими препаратами вакцинувалися українці

Найбільше ін'єкцій за добу препаратом Pfizer - 34 558 щеплень, найменше щепилися вакцинами Sinovac і Moderna - 23 884 і 12 355 щеплень відповідно.

Вакциною AstraZeneca не прищеплювалися.

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Кількість вакцинованих від коронавірусу в Україні на 6 грудня

З моменту старту кампанії з вакцинації проти COVID-19 вакцинувалися 13 753 066 людей. Першу дозу отримали 13 753 064 осіб, повний курс вакцинації пройшли 11 806 077 осіб. Загальна кількість щеплень - 25 559 141.

Кількість щеплень проти COVID-19 в регіонах України - друга доза

Київ - 7358

Вінницька область -1504

Волинська область - 1503

Дніпропетровська область - 1998

Донецька область - 829

Житомирська область - 891

Закарпатська область - 640

Запорізька область - 2496

Івано-Франківська область - 1280

Київська область - 2219

Кіровоградська область - 766

Луганська область - 460

Львівська область - 3423

Миколаївська область - 735

Одеська область - 3265

Полтавська область - 1340

Рівненська область - 860

Сумська область - 880

Тернопільська область - 2187

Харківська область - 3133

Херсонська область - 728

Хмельницька область - 1168

Черкаська область - 2030

Чернівецька область - 633

Чернігівська область - 1310

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Міністерстві охорони здоров'я у листопаді розповіли про статистику, згідно з якою кожен третій житель України зробив хоча б одне щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19. Відомство фіксувало зростання попиту на вакцинацію від коронавірусу і прогнозувало підвищений попит на щеплення і надалі.

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що в листопаді показники щодо вакцинації від коронавірусу стрімко зростали. За місяць зробили 6,5 мільйонів щеплень. Повністю вакцинувалися, згідно з даними на 29 листопада, близько 35% українців.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявляв, що в Україні не буде масової примусової вакцинації проти COVID-19. При цьому МОЗ і надалі планує розширювати список професій, для яких щеплення від коронавірусу є обов'язковим.

На новому етапі кампанії з вакцинації від коронавірусу МОЗ розширило список професій, працівники яких повинні в обов'язковому порядку зробити щеплення. Серед них співробітники сфери управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг, і працівники підприємств критичної інфраструктури. Рішення набуває чинності 9 грудня.

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