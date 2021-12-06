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В Україні знизилися темпи вакцинації: щеплень проти COVID-19 стало втричі менше

6 грудня 2021, 11:16

За минулу добу найбільше ін'єкцій провели препаратом Pfizer, а вакцина AstraZeneca й зовсім не використовувалася.

Вакцинація
В Україні за добу 5 грудня зробили 70 797 щеплень / УНІАН

На території України за добу 5 грудня було зроблено 70 797 щеплень проти COVID-19. Показники знизилися більш ніж на третину в порівнянні з даними на 4 грудня та наразі в три рази менше, ніж минулої п'ятниці. Перше щеплення зробили 27 161 чоловік, другу дозу отримали 43 636 людей. Найбільше використовувався препарат Pfizer - 34 558 щеплень, а вакциною AstraZeneca за минулі 24 години не прищеплювалися.

Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я в понеділок, 6 грудня. У відомстві вказують, що вчора в рамках кампанії з імунізації були задіяні 472 мобільні бригади. Працювали 2 926 пунктів щеплення та 473 центри вакцинації проти COVID-19.

Кількість щеплень від коронавірусу в Україні за 5 грудня

Загальна кількість щеплень за добу 5 грудня – 70 797. Це більш ніж на третину менше за показники, які фіксувалися 4 грудня, і в три рази менше, ніж минулої п'ятниці.

Якими препаратами вакцинувалися українці

Найбільше ін'єкцій за добу препаратом Pfizer - 34 558 щеплень, найменше щепилися вакцинами Sinovac і Moderna - 23 884 і 12 355 щеплень відповідно.

Вакциною AstraZeneca не прищеплювалися.

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Дивіться відео ТСН - у МОЗ розповіли, коли в Україні буде доступна третя доза вакцини від коронавірусу

Кількість вакцинованих від коронавірусу в Україні на 6 грудня

З моменту старту кампанії з вакцинації проти COVID-19 вакцинувалися 13 753 066 людей. Першу дозу отримали 13 753 064 осіб, повний курс вакцинації пройшли 11 806 077 осіб. Загальна кількість щеплень - 25 559 141.

Кількість щеплень проти COVID-19 в регіонах України - друга доза

  • Київ - 7358
  • Вінницька область -1504
  • Волинська область - 1503
  • Дніпропетровська область - 1998
  • Донецька область - 829
  • Житомирська область - 891
  • Закарпатська область - 640
  • Запорізька область - 2496
  • Івано-Франківська область - 1280
  • Київська область - 2219
  • Кіровоградська область - 766
  • Луганська область - 460
  • Львівська область - 3423
  • Миколаївська область - 735
  • Одеська область - 3265
  • Полтавська область - 1340
  • Рівненська область - 860
  • Сумська область - 880
  • Тернопільська область - 2187
  • Харківська область - 3133
  • Херсонська область - 728
  • Хмельницька область - 1168
  • Черкаська область - 2030
  • Чернівецька область - 633
  • Чернігівська область - 1310

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Міністерстві охорони здоров'я у листопаді розповіли про статистику, згідно з якою кожен третій житель України зробив хоча б одне щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19. Відомство фіксувало зростання попиту на вакцинацію від коронавірусу і прогнозувало підвищений попит на щеплення і надалі.

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що в листопаді показники щодо вакцинації від коронавірусу стрімко зростали. За місяць зробили 6,5 мільйонів щеплень. Повністю вакцинувалися, згідно з даними на 29 листопада, близько 35% українців.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявляв, що в Україні не буде масової примусової вакцинації проти COVID-19. При цьому МОЗ і надалі планує розширювати список професій, для яких щеплення від коронавірусу є обов'язковим.

На новому етапі кампанії з вакцинації від коронавірусу МОЗ розширило список професій, працівники яких повинні в обов'язковому порядку зробити щеплення. Серед них співробітники сфери управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг, і працівники підприємств критичної інфраструктури. Рішення набуває чинності 9 грудня.

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