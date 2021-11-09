З кулаками проти щеплень: на Прикарпатті антивакцинатори влаштували погром у ліцеї

Антивакцинатори зірвали навчальний процес у ліцеї на Прикарпатті / скріншот

У ліцеї Єзупільській громади Івано-Франківської області антивакцинаторы влаштували скандал і зірвали навчальний процес.

Напад очолював скандальний львівський блогер Остап Стахів. Причиною стало те, що через відсутність COVID-сертифіката була відсторонена від роботи їх однодумниця, вчителька початкових класів Галина Б., пише kurs.if.ua.

У матеріалі підкреслюється, що противники щеплень увірвалися в ліцей без масок, зірвали навчальний процес і влаштували скандал.

На прохання голови Єзупольської ТГ Ігоря Лукашевича надіти маски антивакцинатори вигукували: "Ти хто? Геноцидник!.. Ти щось поплутав".

Вони вимагали відновити скандальну вчительку на роботі і погрожували "народними затриманнями". Діти, які перебували в ліцеї, були налякані і не розуміли, що відбувається.

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Лукашевич додав, що через дії антивакцинаторів був зірваний навчальний процес.

У свою чергу голова Єзупольської ТГ повідомив, що через дії антивакцинаторів госпіталізували директора ліцею.

"Директор Єзупольського ліцею зараз знаходиться в кардіоцентрі - передінфарктний стан", – повідомив Лукашевич.

Він також підкреслив, що поліція не була готова протистояти антивакцинаторам.

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Нагадаємо, раніше пародист з Трускавця Богдан Процишин вирішив висміяти людей, які не довіряють фактам і прислухаються до сумнівних джерел інформації.

Основою нової відеороботи відомого пародиста зі Львівщини стали противники вакцинації і їх доводи.

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